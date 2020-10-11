新加坡名媛Jamie Chua被譽為「Hermès女王」　超奢華生活大公開

早前Angelababy（楊穎）與一班闊太朋友的合照在網上掀起熱議，不少網民都驚嘆明星與貴婦聚會都只能靠邊站。其實大家除了對Baby的名媛閨蜜團相當好奇之外，新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣穎）同樣備受關注，她因為擁有超過200隻Hermès（愛馬仕）手袋而被譽為「Hermès女王」，更是世上擁有最多Hermès Birkin手袋的女人！

Angelababy（楊穎）（上排左一）與一班闊太朋友的合照在網上掀起熱議。（微博圖片）

新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣穎）擁有超過200隻Hermès（愛馬仕）手袋。（IG@ec24m）

現年44歲的Jamie Chua憑着凍齡外貌及奢華生活而備受關注，鍾意收藏Hermès手袋的她多年來收穫不少，包括各種款式、材質、顏色、Size，每隻都價值不菲，當中她特別鍾意Birkin Bag及Kelly Bag，而全球最貴的限量版Himalayan Birkin Bag她有齊大、中、細三個Size，相當犀利！Jamie將所有Hermès手袋都放置在一間需要驗證指紋才能進入的衣帽間，架上的手袋多不勝數，猶如一間手袋陳列室。

全球最貴的限量版Himalayan Birkin Bag，Jamie有齊大、中、細三個Size。（YouTube影片截圖）

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身為中印混血兒的Jamie五官立體，原本任職新加坡航空空姐的她在20歲生日前一日，與印尼華裔億萬富豪Nurdian Cuaca相識，兩人隨即閃婚，婚後Jamie誕下一仔一女，出入有豪華專車接送，她更由空姐變成第一名媛，過上了闊太生活。不過好景不長，2010年Jamie發現老公出軌後決定離婚，但在離婚前她發現老公企圖轉移資產，她隨即向法庭申請資產禁制令，凍結了對方約9320萬新加坡幣（約5.3億港元）的資產，而離婚後男方每月要支付45萬新加坡幣（約257萬港元）的贍養費給她，更有傳Jamie獲得近兩億港元的分手費。

Jamie有一仔一女，女兒蔡佳芸（Calista）繼承了媽咪的優良基因。（IG@xcalikins）

現年44歲的Jamie依然Keep住Fit爆身材！（IG@ec24m）

Jamie回復單身後展開環球之旅，據知她每次旅行都會帶攝影師、助理及保姆，坐頭等艙、入住豪華酒店，平均每日消費大概15萬港元。Jamie在保養方面亦相當大手筆，每月豪花7.8萬港元做Facial、消脂、頭髮護理等等，時刻保持最佳狀態！經常周圍旅行打卡的Jamie除了會在IG分享靚相之外，更用心經營YouTube、內地視頻網站bilibili、小紅書等平台，吸引大批粉絲關注！

Jamie經常去旅行，坐頭等艙只係基本。（IG@ec24m）

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