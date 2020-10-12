【錦繡南歌】秦昊被指靠太太伊能靜上位　女兒小米粒遭受惡意批評

無綫熱播的內地劇《錦繡南歌》，女主角李沁固然養眼吸睛，但男主角秦昊飾演的彭城王劉義康，才是劇中的靈魂人物，說到秦昊絕對是好戲之人，但在圈中卻浮沉多年，直至2015年跟女星伊能靜結婚，網民才正式留意秦昊，而他的女兒小米粒，更被網民批評長相，秦昊曾為女兒站出來發聲，百分百是好爸爸。

秦昊飾演彭城王，跟李沁成為一對。（劇照）

秦昊跟伊能靜於2015年結婚。（秦昊微博）

秦昊於2000年畢業於中央戲劇學院，現年42歲，早年在圈中浮沉，較為人熟悉的作品有電影《春風沉醉的夜晚》，但真正讓他成為網民焦點，卻是因為他跟年長10歲的女星伊能靜結婚，出道15年才正式受到關注，翌年伊能靜為他誕下女兒秦伊皓(小米粒)，由於他名氣不及太太，經常被稱為伊能靜丈夫。

秦昊女兒小米粒，被惡意批評長相。（秦昊微博）

下圖有小米粒天真無邪樣子：

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其實秦昊絕對是好戲之人，他今年擔正的懸疑劇《隱秘的角落》，飾演殺人犯教師，該劇大獲好評，再加上熱播的《錦繡南歌》演出彭城王，今年可謂秦昊豐收之年。不過網民不但評擊他靠伊能靜上位，更連他女兒4歲的小米粒，長相也被批評，指小米粒跟秦昊十足餅印，而秦昊不但照Po女兒照片，更力撐女兒「單眼皮很可愛」，其實小孩子全是天真無邪，網民卻惡意批評，令父母甚為難受。

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