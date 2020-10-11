港姐入行即分手成魔咒？邱淑貞邵仲衡最震撼：大家已走在不同路上

被稱為狂野空姐的應屆落選港姐廖慧儀，較早前其圈外男友突然在社交平台留言指，自己已經被廖慧儀狠飛，與廖慧儀約10日前回應傳媒時指感情關係依然良好的狀況，似乎有了大改變。其實過去多年，不少透過參選港姐而入行的藝人，都不約而同在入行不久便與時任男朋友分手，當中最為經典的要數到1987年參選香港小姐的邱淑貞。

1987年參選港姐的邱淑貞，在參選期間因為各種負面新聞的壓力令她選擇退選，但其標緻可人的樣貌仍然令她展開了星途，當時的她與當時未入行的邵仲衡已拍拖多時。據邵仲衡2017年時於廣播節目中所講，指當年邱淑貞決定參加港姐時，游說了邵仲衡參加無綫另一個比賽《超級新星》，兩人成功的因參與比賽而入行，可惜他們入行不久便和平分手。邵仲衡2017年時親口解釋︰「她選港姐後見識了另一個世界，認識了不同的人。大家走在不同的路上，唔啱傾就無得傾！」

另一位同樣在入行後閃電分手的港姐，就是2015年參選的麥明詩。麥明詩當年參選香港小姐時已經與林作拍拖，而林作的媽媽亦視麥明詩為好媳婦。不過，兩人於2016年9月分手，至今未曾公開解釋分手原因，不過，兩人在分手初期，不時被媒體發現兩人仍單獨約會。

另外2016年參選港姐的張寶兒，入行前其男朋友是中學同學Jonathan，亦是她的初戀。不過她入行後不久便與對方結束這段7年情。張寶兒曾經在《後生仔傾吓偈》中提到，自己入行後工作越來越忙，令兩人距離越來越遠，即使當時男方有努力補救關係，她最終已經對他毫無感覺。其後她更瘍社交平台留言指：「如今我倆都已經前進，並真誠為對方送上祝福。」

而2018年的港姐亞軍鄧卓殷，參選及入行前與圈外男友拍拖近6年，但入行後不久接受訪問時卻表示兩人已經分手，她在訪問中說：「我地拍咗拖6年，有5年幾好長時間都系Long D，相處有啲困難，拍咗拖6年，分手當然可惜，大家都好似系屋企人咁，只系大家系人生既階段有啲唔同，個時間唔系好夾。」表示同樣是因為入行後的各樣改變令兩人分手收場。