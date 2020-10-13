多圖｜樂宜「踩過界」潮玩Lowrider單車被狂集郵：我識踩三個轆！

樂宜 （Lokyii）除了在夜場做DJ外，還參加過《辣伙頭》和《索女人妻ichi烹》等電視節目的拍攝，而且也不時與各種品牌、新興玩意合作Crossover，外表出眾又跟得上潮流。

樂宜經常與不同品牌合作。

原來日前樂宜又踩過界，約了一大班朋友到尖沙咀踩Lowrider，樂宜接受《香港01》訪問時，就表示自己是初次接觸Lowrider Bike，對踩單車更是一竅不通：「第一次見呢款單車，但本身唔識踩，其中一架係三輪車就可以踩到。好玩呀，又未試過咁大班人一齊夜晚踩單車，真係又好玩又型。我學識咗踩三個轆！」

Monster借出了一架貨車給樂宜拍影以及運送單車。

她表示，玩Lowrider也是她與經理人構思的，來年計劃的一部分：「聽講香港玩Lowrider嘅人唔多，但係呢樣嘢喺美國一路好Hit，所以諗吓諗吓，就話不如試吓推廣。呢樣都算係HipHop文化嘅一種，入門唔使太貴，但係又可以用嚟影靚相，成班人一齊揸出街威威。」

影相居多，因為樂宜本身唔識踩單車。

樂宜與音樂人LMF的Jim（老占）。

車友活動中，她更認識了LMF的Jim（老占），又說：「佢而家有幫人整BMX單車，但係我手腳唔係好協調，BMX就未必玩到，就玩住Lowrider Bike先。」

踩單車嘅時間少，影相嘅時間多。

這個牌子都贊助過不少遍佈世界各地的X Game以及BMX的賽事，樂宜會不會想嘗試？她笑說：「嘩，冇諗喎！不過有機會都想試吓，但係要學咗踩單車先，我而家只係踩到三個轆。」