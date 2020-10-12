傳27歲余香凝未婚懷孕　男朋友都冇「驚爆」好事近？

余香凝（Jennifer）一向都活躍IG，由於不時分享福利圖所以大受網友歡迎，對她的IG亦特別關注！早前余香凝就上戴了一張在餐廳一飯的相片，並寫下「紀錄這一刻」，而句尾還有一個「雙心」的Emoji，係乎意有所指，然後好友張蔓莎還以嬰兒的表情符號留言，令不少網友都認為Jennifer所紀錄的就是懷孕。再加上Jennifer今日（12/10）又於IG動態中分享了一首Robynn的新歌《Little Love》，而Robynn亦正懷有身孕，資料整合後整個畫面完美浮現！

Jennifer就是這張相中下：「紀錄這一刻」。（IG@jenniferyuuu）

而由於相片、歌曲以及留言都煞有介事，有報道就指Jennifer未婚懷孕，更趕緊於下月趕住結婚，《香港01》記者曾致電Jennifer，惟對方暫時未有回覆。不過其實Jennifer在「紀錄這一刻」以及聽懷孕Robynn的新歌《Little Love》之後，亦在限時動態上分享了一段「拆蟹」的片段，但根據香港人的傳統懷孕禁忌而看，「大閘蟹」絕對是孕婦的遺禁品，早前她出席公開活動時亦透露自己未有戀情，所以今次的懷孕消息或有所誤會。

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