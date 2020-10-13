鬼滅之刃真人版｜橋本環奈演禰豆子？日網民票選角色人選結果出爐

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》2020年紅得一發不可收拾，除了漫畫累積發行量超過1億冊，動畫剪輯版10日首度在電視頻道播出，收視率高達16.7%。《鬼滅》是否會翻拍真人版作品？也成為外界關注焦點，有媒體調查，男主角「竈門炭治郎」被網友點名由佐藤健飾演。

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據日本調查網站《Voicenote》舉辦票選「如果《鬼滅之刃》拍真人版，「竈門炭治郎」第一人選是佐藤健（1844人中獲票數121人），妹妹「禰豆子」則是由橋本環奈（1860人中獲票數230人），「我妻善逸」是日本男團Hey！Say！JUMP的伊野尾慧（897人中獲票數79人），「嘴平伊之助」是菅田將暉（878人中獲票數49人），「冨岡義勇」又是佐藤健獲得最高票（918人中獲票數114人）。

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佐藤健被鬼滅粉同時票選可演「竈門炭治郎」和「冨岡義勇」，理由是「清新爽朗的氣質和炭治郎很合」、「適合演沉默的劍客」。而他是漫畫改編電影《浪客劍心》的男主角，扮演刀疤劍客「劍心」，形象深植人心，2020年因演出愛情喜劇《戀愛可以持續到天長地久》，扮演抖S醫生「天堂浬」，電翻大批觀眾。

曾有媒體分析，《鬼滅之刃》透過網路影音串流平台放送，讓觀眾可以自己掌握時間收看，加上疫情期民眾大多在家自肅，因此造就龐大網路流量，也助攻漫畫銷量。緊接著電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》將於16日率先在日本上映，動畫版特別剪成2集，首度在電視頻道播出，收視率也創下佳績，再度見證高人氣。