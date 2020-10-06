《鬼滅之刃》推出性感內衣系列　炭治郎、禰豆子、胡蝶忍風格超靚

日本漫畫家吾峠呼世晴的少年漫畫《鬼滅之刃》在過去一年於全球瘋狂大爆紅，由於大量鬼滅迷對於炭治郎、妹妹禰豆子、善逸和伊之助、9 柱角色都非常喜愛，這也導致了日本各方商家瞄準了鬼滅無限商機而瘋狂推出令人眼花撩亂的衍生聯名商品。不過繼「禰豆子全粉紅四角內褲」獵奇商品之後，現在《鬼滅之刃》又全新進化到進攻女性內衣市場！

《鬼滅之刃》因為囊括了太多各式各樣生活用品週邊而被網友戲稱是「吸金之呼吸」，不過你可能萬萬沒想到就連鬼滅性感內衣現在也正式登場了！《鬼滅之刃》官方就與萬代合作推出了以炭治郎、禰豆子、胡蝶忍 3 個角色形象的女性內衣，一經模特兒示範穿上果然「色氣滿滿」，這系列主打都是適合入眠的睡衣穿搭，擁有 3 款不同角色樣式的內衣＋內褲一套是 6,160 日幣。

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除了內衣之外，這一次萬代還推出了有隱形胸罩的吊帶背心，單品售價為 5,940 日幣；室內短褲售價則為 3,850 日幣；伸縮束帶型短上衣售價 4,400 日幣，上面圖輯中都可以看見正妹模特兒親自穿搭示範。另外還可以注意到 model 手上的束口小包包和髮帶，包包和髮帶同一角色一套是 4,400 日幣。

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《鬼滅之刃》這一系列的女孩性感內衣和睡衣週邊（鬼滅の刃 オトナ向けリラクシングウェア），是否讓你產生了心動的感覺呢？即日起至 11 月 1 日可以在萬代官網上預約，預計明年 2 月開始寄送商品。不少網友雖然吐槽《鬼滅之刃》商品腦洞無極限，但可能有不少男友都想買一款禰豆子軟萌睡衣給女友⋯⋯這根本就是另一種情趣 Cosplay！

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