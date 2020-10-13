重溫｜呂珊演唱節目　與張武孝、蘇姗和譚錫禧唱6、70年代金曲

即時娛樂撰文：黃梓恒2020-10-13 20:22最後更新日期：2020-10-14 00:07繼上星期與與龍貫天和盧海鵬大唱粵曲後，呂珊今晚（13日）八點半再開直播《友星有聲》，今更請來三位嘉賓，分別大AL張武孝、蘇姗和譚錫禧，大AL早前在《反黑路人甲》飾演黑幫叔父彪叔一角大受好評，當年他是玉石樂隊成員，絕對是唱得之人；而蘇姗則是洒廊歌手，出身於音樂世家，粵劇、舞台劇及演唱會樣樣掂，堪稱萬能天后；譚錫禧則是和音天王，多年來參與演唱會超過四千場。加上珊姐，四人將會大唱六七十年代金曲，演出必定精彩，大家記得密切期待，今晚01娛樂為大家直播！立即重溫：第一集：【友聲有星】重溫呂珊孖麥包安德尊開騷唱歌 仲會大談當年傾秘密第二集：【友聲有星】重溫呂珊網上演唱節目 靚聲王張偉文做嘉賓第三集：【友聲有星】重溫呂珊直播唱金曲 頭炮先唱《心債》、《女人花》第四集：【友聲有星】呂珊《友聲有星》直播重溫 哥哥名曲《明星》打頭陣第五集：【重溫】呂珊《友聲有星》重開 與李思捷大談當年事第六集：重溫｜《呂珊友星有聲粵唱粵友》5度開騷 粵劇名伶謝曉瑩做嘉賓第七集：重溫｜呂珊《友星有聲》開騷 與龍貫天和盧海鵬大唱粵曲01娛樂呂珊張武孝(大AL)01娛樂焦點OTT01 Video娛樂無窮娛樂影片