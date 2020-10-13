林師傑離巢TVB轉型獨立音樂人　「我本身係一個半紅不黑嘅藝人」

林師傑與歐陽巧瑩先後離開TVB。（歐陽巧瑩Facebook）

林師傑早前宣布回復自由身，日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享轉型為獨立音樂人的苦與樂，更坦言渴望成為人父：「我好想生個女呀！想咗幾年啦！之前新聞都傳過兩次我太太歐陽巧瑩懷孕，但都仲未生到，哈哈！其實造人方面一直計劃緊，個計劃從來冇停過！不過現時工作上樣樣嘢都要一腳踢，的確少咗時間陪太太！」

林師傑笑指太太已被傳過兩次懷孕，但仲未生到。

早前推出新歌《尊悲不分》的林師傑，表示歌曲早於五年前已寫好，用以記錄自己的心情和無力感，但當時未有機會推出：「當時我有將首歌畀舊公司聽，但原來我要起碼寫200首歌，先可能被揀中一首！好多人問我點解要堅持做音樂，對我嚟講其實好簡單，因為我冇得揀，呢樣係我嘅生計！而呢首歌正係表達自己嘅心情，話畀大家知我當時心情有幾咁沉重！」

林師傑表示，當年遇上歐陽巧瑩，正好是自己最迷失的時期，幸好對方一直在身邊扶持。（許朝暉攝）

縱使林師傑在舊公司期間有沮喪時候，但亦有不少開心難忘的回憶，他笑言：「我結婚嗰日係over咗6圍檯，全部都係幕前幕後同事！我本身係一個半紅不黑嘅藝人，亦都唔係做緊啲咩好勁嘅project，令大家要畀面我出席，咁我相信啲人真係鍾意我嘅！」