《超人回來了》秋小愛移居夏威夷 　5千萬豪宅擁檀香山無敵海景

移居夏威夷後，矢野志保一方面繼續模特兒工作，一方面拍片教瑜伽。(shiho_style @IG圖片)

曾出演韓國實境節目《超人回來了》嘅韓國職業格鬥選手秋成勳，同囡囡秋小愛以及日藉模特兒老婆矢野志保，兩年前曾因家庭教育問題而遭網民炮轟，一家三口隨後移居夏威夷。而矢野志保當時在雜誌受訪時，解釋係因為「子女教育、家庭時間和自我挑戰」。

曾有韓國綜藝節目去到小愛嘅夏威夷新屋採訪。(影片截圖)

熱衷瑜伽嘅矢野志保移居夏威夷後，不時在IG分享練習成果，又或是母女嘅生活照，8歲嘅秋小愛一雙長腿格外吸睛。但更令網民讚嘆嘅係一家三口無敵海景豪宅，每次小愛與媽媽一齊喺露台做瑜伽，既有陽光又有綠油油嘅草地、海景，真係令人十分妒忌。

露台可容納兩張雙人沙發。(影片截圖)

其實秋小愛嘅豪宅鄰近遊客必到嘅Ala Moana Regional Park，屬於該區嘅低密度住宅，2017年才正式落成，十分新淨。由地產網站顯示，屋苑嘅一房單位約為170萬美元，而秋小愛住嘅三房單位，面積2596呎，售價約為700萬美元。而同屋苑嘅頂層四房4千呎單位，售價為1274萬美元。豪宅賣點之一除無敵大海景外，24小時嘅私人酒吧、泳池、健身設備、甚至係旁邊嘅購物中心亦十分吸引。

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