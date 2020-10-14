吃掉前男友︱張慧儀歷家暴後遇上真愛　擇偶條件須與養子相處愉快

ViuTV節目《吃掉前男友》節目由莊韻澄(Xenia)、張惠雅(Regen)、張蔓姿(Gigi)、張蔓莎(Sabrina) 及蔡寶欣(Pony)化身為民宿主人，合力推行「姑婆主題體驗」，廣邀不同年齡、不同身份的女嘉賓前來作客。主持會根據嘉賓與前度的經歷，炮製不同的「前度菜」。究竟嘉賓們品嘗過後，會期盼下一段關係或是依然故我繼續單身快樂？

(左起)張蔓姿、張蔓莎、張慧儀、莊韻澄、張惠雅和蔡寶欣

明晚（15日）播出的一集，由張慧儀作嘉賓分享對愛的看法，笑言養子張晃維（Hanson）就是自己的真愛。她指遇到養子時，正值人生最失意的低潮，並憶述當年家暴事件：「曾經有一段好失敗嘅感情，好天真地以為會結婚。點知係宣布消息後，先發現對方唔係一個可以寄託終生嘅人。我地雙方都有為呢件事討論，但過程中繼而變成辯論，繼而再演變成動武、家暴。」她表示此事令自己想走出既有的舒適圈，於是隻身到北京發展事業，從而遇上了養子Hanson。張慧儀認為真愛不應局限於男女之間，是可以超越血緣和國籍等界限，就如同自己與養子的關係一樣。

明晚(15日)有張慧儀擔任嘉賓。

張慧儀不覺得養子是愛情上的一個阻礙，反而是過濾了不合適的對象，令自己在尋覓另一半時節省了不少時間。被問及單身與拍拖之間，張慧儀指會以養子的感受作前提考量：「如果嗰對象係會令我同Hanson嘅關係會變得生疏或者尷尬，成個家庭氣氛變得好差嘅話，我會寧願選擇單身。」