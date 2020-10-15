多圖｜24歲港妹許綽婷棄J2轉投ViuTV　曾被網友大讚笑容甜過糖

無綫有唔少香港藝人過檔ViuTV，估唔到原來台灣都有咁嘅情況，許綽婷首次亮相ViuTV全新節目。（影片截圖）

曾主持不少J2台節目如《背包女行》、《台灣甜蜜密》嘅居台港女許綽婷（AV），雖然有唔少發展機會，不過原來佢已過檔ViuTV，喺全新節目《當遊客不存在》亮相。在昨晚播出一集，許綽婷（AV）去到唔少港人、甚至係台灣人嘅談心打卡勝地--淡水。疫情下嘅淡水雖然熱鬧，不過少咗好多廣東話，而許綽婷（AV）更因而獨佔旋轉百米觀景塔，享受寧靜嘅日落。

J2大部分台灣節目都由位主持人共同主持，不過，許綽婷曾獨立主持《台灣甜蜜密 》。（影片截圖）

喺香港土生土長嘅許綽婷，早年因為熱愛台灣嘅慢生活，於是去到台中嘅亞洲大學（Asia University, Taiwan）修讀外文系，並同時開設Youtube頻道，記錄當地嘅生活，亦因而成為J2嘅主持人之一。現年24歲嘅許綽婷，由於英文名係Avenna，於是佢索性以AV嚟到稱呼自己。或者係因為AV呢兩粒字對男人嚟講有著一般魔性，令許綽婷所拍嘅影片，都有一定嘅觀看次數，5月時嘅《港妹在雲林》教大家用100元玩足一日更有20萬觀看次數。