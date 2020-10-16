踩過界II｜預告揭王浩信最大敵人？　三個細節推測秦沛一定係正派

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者》前兩季為之後的《使徒行者3》鋪路之後，無綫又再重播《踩過界》為11月首播的《踩過界II》做定熱身。但在重溫舊劇的同時，TVB亦不時會發布《踩過界II》的宣傳片段，而昨日（10月15日），MyTV Gold公布了最新的宣傳片，片中的角色只有盲俠（王浩信飾）以及簡紹宏（秦沛飾）。不少網民都從中推測，王浩信與秦沛將會在《踩過界II》大鬥法，更認為秦沛就是最終大反派！

逐格睇睇26秒預告有咩玄機：

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打開維基百科，《踩過界II》中秦沛角色的描寫為「文申俠之師傅、競爭對手兼死敵」，再加上剛才秦沛明顯地向王浩信「阻撓」，與資料非常脗合。但若然大家有留意預告片的小細節，其實仍然有不少具爭議性的細節，綜合後可推測到，秦沛的角色是一個表面上的大反派，但實際上卻是為正義而自我犧牲的正義之士！其三個重點為1）飛蛾的特性；2）玻璃瓶；3）秦沛的表情。

圖文並荗加以說明：

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