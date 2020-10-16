擁有金泰熙、允兒女神級顏值　韓女高中生做金秀賢師妹出道

韓國女星金泰希、允兒（又譯：潤娥）、Krystal（鄭秀晶）都是出名的天然美女，近日一名韓國高中女生就因五官神似三大女神的混合體，在當地討論區牽起熱話，一篇以「從大型經紀公司獲得邀約的某藝術高中女學生」為題的文章，吸引了網友們的注意和討論。目前這位女學生已成為金秀賢、徐睿知師妹，準備出道！

韓國近期的話題女生曹承希，因為五官酷似三大女神金泰希、允兒和Krystal而火速冒起。（網上圖片）

話題女主角就是於首爾就讀某藝術高中舞蹈科三年級的曹承希，於2002年出生，現年18歲，身高166cm、體重44kg，一直以「臉贊」聞名。一向都是別人去參加選秀，希望獲得出道機會，而顏值出眾的她卻能獲得SM 等各大娛樂公司主動投來的橄欖枝，擁有選擇在哪間公司出道的權利。

曹承希成為各大娛樂公司的搶手貨，爭住簽她出道。（IG圖片／s.eung.hee）

曹承希最後選擇與「Gold Medalist」簽約，成為金秀賢、徐睿知師妹，準備出道。曹承希未正式出道已經成為話題女王，加上一副「當藝人而生的臉蛋」，相信未來發展會相當不錯！

曹承希最後選擇做金秀賢和徐睿知師妹。（《是精神病但沒關係》劇照）

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