《青春紀錄》豆瓣極好評！朴寶劍高顏值卻扮奀星　揭韓娛圈潛規則

俗話說，TVN出品必屬精品！比如《請回答1988》、《未生》、《秘密森林》、《機智的監獄生活》、《我的大叔》等……這不，早前TVN又出的一部新劇，首播就破了TVN月火檔最高紀錄──《青春紀錄》。

豆瓣高達7.7分，該劇由《秘密森林》與《監視者》的導演擔任。兩位主演朴寶劍及朴素丹也是近兩年韓娛圈的爆紅演員。朴寶劍，不用多說，畢竟太多人看過《請回答1988》。崔澤的角色形像也早已深入人心。

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朴素丹，可能就有點陌生了。但是提到韓國電影《上流寄生族》，就一定知道。朴素丹在《上流寄生族》裡飾演機智聰明的女兒，《上流寄生族》的巨大成功，也少不了朴素丹的貢獻。還曾拿下了最佳新人獎，以及青龍獎的最佳女配。

故事以韓國頂尖住宅漢南洞為敘述背景，敘述了劇中的男女主角兩人勇闖娛樂圈的故事，這期間兩人經歷了很多艱難困苦，到最後慢慢實現理想的愛情故事。

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朴寶劍在劇中飾演史彗峻，是一名模特兒，他在業內表現得非常好，若從事業上來講，他是非常成功的，但是在他轉型演員的時候，卻非常的困難。即使在這條路上四處碰壁，但是他想要做模特兒的心，卻異常的堅定，依然為自己的這個理想向前努力奮鬥著。

為維持生計會跑跑兼職，時不時還當藝人保安。沒想到碰到個惹事精，還被呼了一巴掌，臉都出血了。史彗峻忍無可忍，立馬反駁，完全不怕事。

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女主就不一樣了，遇事選擇不計較。安正河（朴素丹飾），在劇中飾演的是一名化妝師，名字叫做安正河，她外表樂觀開朗，但內心孤獨徬徨。她曾經在一家知名的企業當白領，過著朝九晚五的生活，但是在工作中卻發現自己最想做的是一名化妝師，所以她決定轉行。

她業務能力很強，嘴巴也很甜，經常被客人誇讚。努力生活，積極向上，但免不了在美容院被上頭壓榨和冷嘲熱諷。

有位前輩非常嫉妒安正河，動不動就給她臉色看，還經常當著眾人的面貶低她呵斥她。這前輩，真是壞的很！但安正河沒有去計較，她也很想罵回去但生活不易她可不想丟了飯碗。要說安正河最厲害的在於知道自己要怎麼樣的生活，把規劃都安排的明明白白。

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安正河與史彗峻，兩個完全不同的人在一次模特大秀後台相遇。安正河為史彗峻化妝，安正河卻顯得格外小心翼翼。因為…安正河喜歡史彗峻！沒錯，只不過是追星的那種喜歡。或許是太激動了，安正河無法和史彗峻好好對話，也沒告訴史彗峻自己是他的粉絲。不過史彗峻看到了安正河手機鎖屏是他的照片，好心詢問卻得到安正河的極力否認。

在安正河眼裡，史彗峻是個讓她崇拜的人。但史彗峻走到今天日子也不好過。因為年輕沒經驗，剛入行的時候差點被老闆「潛規則」。被經紀公司騙錢這種事也發生過，為了吃飽飯他只能去各種各樣的兼職。最心酸的是，乾了這麼久還是個18線的暗星，在模特兒圈還是沒什麼知名度。

安正河與史彗峻，兩個完全不同的人在一次模特大秀後台相遇。（《青春紀錄》劇照）

男主女主，在各自不同的圈子裡掙扎。慧峻善良有底線，在複雜陰險的娛樂圈，沒有資源的他很難有機會出人頭地，還要面對令人作嘔的潛規則。而他的父親對他已經失望，認為他是給家庭摸黑丟臉的人。他目前只剩下一個選擇，入伍。

家人視史彗峻為累贅，公司又說他絕不可能成功。現實的雙重打擊讓史彗峻卑微到了塵埃里。在這個沒有人脈或金錢就難以成功的世界裡，史彗峻慢慢明白除了時間沒有什麼是公平的。

在20多歲的年紀，大家都會迷茫徬徨以為自己是特別的，可現實每一天都在敲打你。正河也過得不容易，26歲就貸款30年買了一套房子。公司人事磕磕絆絆，總被上司找麻煩。下了班還要去街頭做化妝直播，深夜剪片做小視頻。正河是真正的小人物，與我們一樣的平民。而慧峻雖然被說成明星，但這顆星太暗淡。就像是一個認知度極低的網紅，但卻有一個龐大的明星夢。

那麼，這部劇就很勵志了。沒有人的人生是完美的，我們大部分人都和安正河史彗峻一樣，在夢想與現實中徘徊。《青春紀錄》劇如其名，帶給我們的是最真實的生活。相信這部劇會讓你很有共鳴。

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