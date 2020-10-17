張栢芝黑寡婦造型代言手遊吸金　跟黎姿竟然成個餅印

張栢芝人氣高企，在內地有價有市，成為廣告商寵兒，早前她在深圳完成14日隔離令後，旋即投入工作，72小時內連走幾場，一連拍攝了5個廣告，有高貴淑女、古典美人等造型，而最新為手遊代言的造型，一身緊身黑皮衣，仿如Marvel的黑寡婦，而栢芝更將開工背後點滴跟粉絲分享，不過開動濾鏡拍片，卻出現了膠感的反效果，更跟城中名媛黎姿撞樣，完全認不出栢芝本尊。

張栢芝3日拍攝了5個廣告，造型百變，吸金力驚人。（張栢芝微博）

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張柏芝近日頻頻分享她的動態，原來她一連接拍了5個廣告，包括護膚品、時裝、手遊等，而且造型百變，一時是潮流索女、一時清爽滑板look，有時又會化身古典美人，但最令粉絲驚喜，是她以緊身皮衣的黑寡婦造型代言手遊，栢芝更公開了幕後花絮。

張栢芝代言手遊廣告，更出現零毛孔的效果。（張栢芝微博）

片中栢芝表示代言手遊，有超長的遊戲術語要背誦，穿上黑寡婦戰衣的她，有不少拳來腳往的動作場面，最後栢芝會用雙槍擊殺敵人，相當有型有款。片中的栢芝皮膚白滑，而且出現零毛孔，明顯是用了濾鏡，雖然依舊漂亮可人，但樣子卻有點像城中名媛黎姿，其實栢芝如此高顏值，以真面目示人，隨時帶來更佳效果。

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同場加映郭奕芯出海美圖：