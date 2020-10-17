如懿傳│丫鬟遭人妻攜8男捉姦暴打短片瘋傳　否認做小三稱被迫拍片

曾在內地劇《如懿傳》中飾演侍女「阿寶」一角的內地女藝人王梓芠，近日遭一位高姓女子控訴與其日籍老公門間真也偷情，內地網上還瘋傳一段王梓芠與該名人夫被捉姦短片。從該片段中可見，一對男女坐在床上，男的赤裸上身，女的則被指是小三遭人扯髮掌摑，另一名疑似日籍人夫正印老婆的女子就大罵對方「不要臉」、「勾引我老公」，並透露自己已懷有5個月身孕。然而，該名人夫卻當場表示不認識這位「老婆」。

曾在《如懿傳》中飾演侍女「阿寶」一角的王梓芠。(王梓芠微博)

據內地媒體報道，微博用戶「春困夏乏秋盹冬眠」日前出post稱自己的日本籍丈夫門間真也在她懷孕期間，與王梓芠非法同居並發生「不正當性行為」，犯重婚罪，當場被抓，並強調已報警。她還上傳了該段捉姦影片作為證據。而王梓芠於16日晚於微博上發長文否認自己是第三者，更反控高女帶着8名男子來強迫她錄下與日籍人夫被打影片。王表示她與日籍人夫只是宿友留宿的關係。

王梓芠被指做人小三。(王梓芠微博)

不過王梓芠這篇澄清發文，卻被網民指她漏洞百出，並繼續質疑她。網民留言表示：「沒有關係還抱在一起？騙三歲小孩？」、「看那個視頻說是被強迫，真不像啊！你倆在一起摟着呢！」、「如果你不是小三男的不可能那麼維護你，還衣衫不整的。如果你不是小三，按理來說應該男的抱着自己老婆，這樣第一打不到你，第二緩解當時女方的情緒，第三可以等到女方平復聽聽男方的解釋，而不是視頻中男方說，他不認識她，她不是他老婆。」

王梓芠與日籍人夫被捉姦。(微博截圖)

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