【踩過界】無綫最強綠葉趙樂賢拍逾160部劇　為養家兼職裝修工人

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》製造話題。今晚（17日）播出的第18集中，飾演窩釘的趙樂賢念在趙正妹（蔡思貝飾）的救命之恩而成為了她的手下。說起趙樂賢這個名字觀眾未必印象很深刻，但看到他的樣子，相信大家就會不自覺地「哦～」，原來趙樂賢已出道15年，在無綫演出過逾160部電視劇！

+ 14 + 14 + 14

現年41歲的趙樂賢在2003年進入TVB第19期藝員訓練班，早期角色以跑龍套為主，從路人甲到後來有1、2句對白的角色竟花了5年時間，由於作為臨時演員工作量不定，當時每月實際收入只有數千元，最差的時候儲蓄見底更試過只剩下數十元；加上在2014年成家立室，成為一子一女之父，責任變得更大，亦想安定下來追求穩定，於是有過放棄演藝工作的念頭。直至他在2016年的電視劇《純熟意外》中飾演速遞員「吳耀達」一角，自殺戲份演繹出色被觀眾大讚，更獲「無綫靚綠葉」之稱，才讓他決心演下去，他亦相信即使只是綠葉，但只要做好本份，努力一定會被看見，他又希望被觀眾記得。

說到這裡，大眾大概會好奇每月靠幾千元怎樣養妻活兒？趙樂賢獲《愛．回家之開心速遞》中的「細龍生」鄭世豪所邀，出演其歌曲《仍堅持》的MV，趙樂賢就在MV中公開了自己除演員外的另一個身份——裝修工人。趙樂賢早前說過曾因為副業害怕被人看低，後來看開了自己也只是為了生活、養活家庭最重要，他在接受《香港01》訪問時說：「有咗家室、使錢多咗，覺得唔夠就要搵嘢做！」現時他仍堅持打兩份工維持生計，又表示兩份工作缺一不可：「反而仲想再搵多份工、搵多份錢。」

同場加映：踩過界︱盤點陳庭欣4段最深刻演出 「全裸」浸溫泉嚇窒楊千嬅