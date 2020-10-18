周柏豪激罕公開愛的宣言感激老婆從不嫌棄　若粉絲反對結婚寧轉行

已經做了爸爸，下個月便36歲的周柏豪自入行以來，一直都對感情事相當低調，絕少公開談及他的另一半。日前他接受港台節目訪問時，就激罕地透露當年他追求圈外太太Stephanie的經過。原來當年他對老婆是一見鍾情，一直愛足這麼多年。

柏豪好錫屋企人。(周柏豪IG)

柏豪透露他和老婆邂逅的時候他只得18歲，臉上突然長滿了暗瘡，失去了模特兒的工作的他，加入音樂創作人陳光榮的錄音室當義務工程師，斟茶遞水兼做外賣仔，就連廁所都要洗。他形容這段日子是他人生第一個低潮，但Stephanie卻沒有嫌棄過他，出外使費多是由對方負責，她都沒有介意。柏豪表示：「所以如果歌迷唔接受我結婚，我唔會在乎冇咗份工，因為我好愛呢個女人！」

柏豪感激老婆無嫌棄過佢。(周柏豪IG)

他坦言自己入行後10年來從沒有公開拖過老婆隻手，只會買外賣返屋企食，這樣就不怕被人發現。他又謂2016年從香港帶住隻求婚戒指到富士山向老婆求婚相當驚險，最驚過關時候被關員查出，如果申報又怕被老婆發現，於是他提議過關時分開行。關員知道他的戒指是用來求婚的，並沒有沒收。他於情人節求婚成功之後，天上竟然出現了一道彩虹，他認為是上天對他們的祝福。柏豪又希望可以彌補對老婆的遺憾，就是因為他怕結婚消息通天，沒有陪老婆試婚紗，為她拉拉鏈等。他打算待明年兩人結婚5周年，就抱住囡囡陪老婆再着婚紗，補返跟她說：「你係是最靚嘅！」

周柏豪去年12月榮升做爹地。(周柏豪IG)

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