HotCha成員黎美言Winkie生日感觸悼亡弟︰我哋一世掛住他

前女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）的28歲胞弟黎嘉駿（Harry）墮樓，送院後不治。日前Winkie在社交平台發了一篇長文悼念他，經一日沉澱後，她心情開始平復，開始接受Harry的離開，今日（18日）是她的生日，凌晨至今早，Winkie先後在FB貼出三段文字亡弟。

Winkie和弟弟感情很好。（Facebook圖片@Winkie Lai 黎美言）

Winkie在Facebook寫道︰「大家為他而走下去，永遠想念着這個好人，一個善良到極點的人，為朋友赴湯蹈火的人，純品有夢想的大男孩，黎家駿。我有這個弟弟是我今生的榮幸，我今生的成就。Harry 和他演出過舞台劇，這10年的朋友，都知道他是一個非常容易相處的人，亦非常有心敬業專業的人，認真得來又風趣幽默，我知道他內心是非常不捨得你們每一位，我代我的弟弟感謝你們在我細佬的生命出，你們一定會再相遇的。」後來又希望大家為他的家人禱告︰「他是一個非常善良的小孩子，做家姐為他送上最大祝福，因為我和他失聯了，夢不到他……希望他在天國時時刻刻看著我和爸媽，唔好忘記了我哋，我哋一世掛住他，我哋已他的成就為榮，更希望祝福我爸媽及我傷口癒合，堅強做人，我們仨好好生活下去。」

Winkie悼念亡弟。（Facebook圖片@Winkie Lai 黎美言）

Winkie又在Facebook同上了弟弟的唱歌片段，寫道︰「大家尊重他，我最愛的弟弟Harry，可否用你幾分鐘聽聽他唱這首歌，聽聽他抒發的感情。一個非常善良的孩子，主一定保佑。如果可以幫我轉發並紀念他，當送給我的生日祝福可以嗎？一齊為他已在天國祈禱，一路好走Peace & Love，在天國做自己喜歡的創作及事情，每天開心笑，望住家姐、媽媽、爸爸，我們三個會堅強活下去，希望我們不會失去聯繫，一直守護着我們，辛苦你啦細佬。細佬生前最鍾意唱歌，支持下他好嗎？我代他萬分感激大家，唔該晒。」