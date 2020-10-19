GOT7 BamBam發聲批泰國政府用暴力　2PM Nichkhun籲粉絲注意安全

泰國近日爆發自2014年來最大型的社會運動，民眾向政府提出制定解散國會、修改憲法及改革王室的三大訴求。16日，泰國政府出動水炮車等驅散民眾，引起全球關注。繼不少泰國藝人公開發聲後，遠在韓國出道的GOT7 BamBam、2PM Nichkhun和CLC Sorn都有發文批評暴力。

GOT7 BamBam和2PM Nichkhun等泰國韓星都有發聲。（IG/@bambam1a）

GOT7 BamBam 17日在個人Twitter用泰文提及，暴力不能解決問題，呼籲政府不要對民眾使用暴力，講到「開放聆聽及尊重個人權利及自由，才是解決問題的好開始」，希望大家要照顧好自己，獲粉絲大讚有心；而同隊隊友，來自香港的Jackson王嘉爾則曾於去年香港爆發反修例運動時，支持微博上的護旗手活動。

BamBam強調開放聆聽及尊重個人權利及自由才是解決方法。（Twitter/@ BamBam1A）

Nichkhun則表示不認同暴力。（Twitter/@Khunnie0624）

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此外，同樣來自泰國的2PM Nichkhun和CLC Sorn亦有在Twitter上發文，呼籲粉絲要注意安全。Nichkhun用泰文講到「我不認同暴力，暴力從來沒有幫助，請確保大家都安全」；而Sorn則用泰、英及韓語發文講到「幸好今天沒有人受傷，我希望大家會聆聽對方，以及大家都能安全」，表示會一直為自己的國家祈禱。

Sorn用三種語言發聲，表示會為泰國祈禱。（Twitter/@sssorn_clc）