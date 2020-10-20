蕭亞軒與男友加大放閃馬力　登上真人秀《女兒們的戀愛》勁放閃

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台灣天后蕭亞軒日前在IG貼出一則15秒的短片，只見她身穿浴袍頭髮微溼一臉狼狽直呼「好冷」，沒有飯店房間的房卡，不過影片隨後秒刪，之後她回應本來是要傳給男友黃皓，卻誤設成公開，立刻引發網友熱議，而18日蕭亞軒則公開宣告與男友登上內地真人騷《女兒們的戀愛》第三季。

大陸戀愛真人騷《女兒們的戀愛》，公開了新一季參與的嘉賓，有之前《乘風破浪的姐姐》金晨、金莎，還有女星張豆豆，而蕭亞軒與男友黃皓更一起出現在節目預告中，看來將會公開兩人的戀愛日常，而蕭亞軒也在微博轉發官方貼文，並寫道「聽說有人想體會我的快樂？這個秋天和你一起分享我們的快樂細節」，黃皓同樣也在微博相呼應寫道「每天讓妳的世界充滿快樂我就滿足了」，這種撒狗糧的閃文，讓其他參與的來賓，像是在《乘風破浪的姐姐》中曾多次表示已單身多年的金莎就羨慕回應「想體驗蕭亞軒的快樂」。

相關圖輯：蕭亞軒微博上載影片後秒刪　精神恍惚對鏡頭抽泣成微博熱搜（點圖放大↓↓↓）

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蕭亞軒與男友黃皓登上實境節目《女兒們的戀愛》第三季（女兒們的戀愛微博）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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