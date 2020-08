蕭亞軒與男友放閃慘被圍剿：有病去看醫生！　英文反擊後即刪留言

40歲台灣藝人蕭亞軒因病受傷一年多,重投工作的她原打算推出紀念出道20周年的新碟《Naked Truth》,惟因受疫情影響下延遲推出。未知是否因為病情和工作不順利,早前蕭亞軒突然在粉絲群組表露心跡:「我有點放棄了。」昨晚(8/8)又在微博上載一張台北的相片並留言:「Our reputation!!!! Don't dare me .....」然後又在Instagram和微博上載了一段與小她16年的男友黃皓三年前出遊的放閃片段,在微博配文寫上「我們第一個愛情的紀錄 this is love #這是愛」。從片段中可見,黃皓從後環抱蕭亞軒,兩人十分甜蜜,而背景似乎是國外的遊樂場。

蕭亞軒昨晚突然上載與男友的放閃片段。(蕭亞軒IG圖片)

片段中看似非常甜蜜。(蕭亞軒微博圖片)

較早前又突然上載台北相片,配文寫上“Our reputation!!!! Don't dare me ....." (蕭亞軒微博圖片)

有網友看見蕭亞軒一連串的奇怪舉動感到非常氣憤,大罵她瘋言瘋語:「有病就去看醫生」。又有網民在她的放閃片段下留言:「姐,有病就去看,撑不下去就去找醫生,請你做個正能量藝人好嗎?」;以及「華語樂壇女騙子妳真的是第一名」、「說話顛三倒四」、「只有我一個人不喜歡蕭亞軒嗎?」更有網民激動大罵:「17年的視頻發甚麼呢?妳這幾個月到底在幹嘛,一天到晚瘋瘋癲癲胡言亂語!妳想放棄甚麼了?趕緊說清楚,想罵了!」,蕭亞軒就用英文反擊:「Be polite and be kind.(禮貌和客氣點。)」不久後就立即刪除了所有攻擊她的留言。

蕭亞軒被圍剿後,有粉絲出現為她護航。(蕭亞軒IG圖片)

但有忠實粉絲為偶像辯護,在影片下反擊攻擊蕭亞軒的網民:「這樣的快樂不是正能量,那請你告訴我什麼是正能量?」、「謝謝你,需要看病的是你。」面對網民的罵戰,蕭亞軒則沒有再回應。有微博網友更創建了一個 「#蕭亞軒晒與男友擁抱視屏」的標籤,可見話題討論度甚高。

