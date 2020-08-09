蕭亞軒與男友放閃慘被圍剿：有病去看醫生！　英文反擊後即刪留言

40歲台灣藝人蕭亞軒因病受傷一年多，重投工作的她原打算推出紀念出道20周年的新碟《Naked Truth》，惟因受疫情影響下延遲推出。未知是否因為病情和工作不順利，早前蕭亞軒突然在粉絲群組表露心跡：「我有點放棄了。」昨晚（8/8）又在微博上載一張台北的相片並留言：「Our reputation!!!! Don't dare me .....」然後又在Instagram和微博上載了一段與小她16年的男友黃皓三年前出遊的放閃片段，在微博配文寫上「我們第一個愛情的紀錄 this is love #這是愛」。從片段中可見，黃皓從後環抱蕭亞軒，兩人十分甜蜜，而背景似乎是國外的遊樂場。

蕭亞軒昨晚突然上載與男友的放閃片段。（蕭亞軒IG圖片）

片段中看似非常甜蜜。（蕭亞軒微博圖片）

較早前又突然上載台北相片，配文寫上“Our reputation!!!! Don't dare me ....." （蕭亞軒微博圖片）

有網友看見蕭亞軒一連串的奇怪舉動感到非常氣憤，大罵她瘋言瘋語：「有病就去看醫生」。又有網民在她的放閃片段下留言：「姐，有病就去看，撑不下去就去找醫生，請你做個正能量藝人好嗎？」；以及「華語樂壇女騙子妳真的是第一名」、「說話顛三倒四」、「只有我一個人不喜歡蕭亞軒嗎？」更有網民激動大罵：「17年的視頻發甚麼呢？妳這幾個月到底在幹嘛，一天到晚瘋瘋癲癲胡言亂語！妳想放棄甚麼了？趕緊說清楚，想罵了！」，蕭亞軒就用英文反擊：「Be polite and be kind.（禮貌和客氣點。）」不久後就立即刪除了所有攻擊她的留言。

蕭亞軒被圍剿後，有粉絲出現為她護航。（蕭亞軒IG圖片）

但有忠實粉絲為偶像辯護，在影片下反擊攻擊蕭亞軒的網民：「這樣的快樂不是正能量，那請你告訴我什麼是正能量？」、「謝謝你，需要看病的是你。」面對網民的罵戰，蕭亞軒則沒有再回應。有微博網友更創建了一個 「#蕭亞軒晒與男友擁抱視屏」的標籤，可見話題討論度甚高。

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