木棘証人｜韋家雄曾得秋生提點放棄做「傻仔」：演員係被動嘅

韋家雄自1989年成為亞洲電視演員，直至1995年轉投無綫電視（TVB），再到2020年參演劇集《木棘証人》，入行足足31年才擔正做男主角！問到做男二的感受，他只是笑着回答：「我冇諗男一男二男三呢個問題，只係通告密啲咁解啫，不過呢個角色就好大發揮。」

韋家雄終於做男二。（《木棘証人》劇照）

默默耕耘了超過30年，他在2015年憑着《梟雄》中的「麥瀚林」一角奪得TVB的「最佳男配角」，不過得獎後他亦十分謙虛：「冇秋生哥，我一定攞唔到這個獎！」他接受《香港01》訪問說：「跟秋生哥拍《梟雄》時，佢提醒過我，唔好收埋收埋咁，要放出嚟演戲：『你千祈唔好做傻仔呀！』作為在一個梟雄身邊的頭號手下，一定係一個很醒目的人，而唔會係一名傻仔。佢嘅說話，對我日後演出任何一個角色都很有幫助。」

韋家雄得獎後感謝黃秋生。（《梟雄》劇照）

韋家雄做公公角色。（《宮心計2之深宮計》截圖）

自始韋家雄的戲路就起了一點點變化，在原本贛直帶點傻氣的角色形象之上，還加添了幾分硬朗的感覺，例如《降魔的》中的「嘟嘟 Sir」，看上去就不會那麼「贛居」，而且帶幾分正氣。他說：「就算同一類型嘅角色，都應用唔同方式去演繹，和創造每一個人物。」

韋家雄通常都是飾演配角。（《牛下女高音》劇照）

成為「最佳男配角」後，他並沒有因此而停下腳步：「想試吓做導演同創作劇本，但係都要一步一步嚟做，嚟緊未諗過攞獎嘅事，演好每一個角色，得到觀眾嘅讚賞就係最好嘅獎狀。」《木棘証人》之中又再飾演「傻仔」，會不會覺得戲路局限？他回答：「演員係被動嘅，人哋印象中嘅你係咩類型，就會搵你演呢類型角色，如果自己有變化，就會有唔同類型嘅角色畀你。」

韋家雄曾經與拍檔合夥 LED燈飾生意。（韋家雄微博）

韋家雄在入行前曾任廣告攝影師，2007年更與一名拍檔合夥做 LED燈飾生意，當時生意愈做愈大， 就連IFC倒數、2008年北京奧運、2010年的上海世博法國館時裝騷都有其客戶。提起昔日的生意，他就十分謙虛：「都係一個工程咁做，負責買燈具畀佢哋，我喺2008-2009年做過 LED倒數和世博的法國館 LED，呢啲都只是小生意，生意額也不大記得清楚。」可惜好景不常，2011年東日本大震災令他同時失去了日籍拍檔與設在當地的廠房，更欠下一身債務。幸好，他靠着自身毅力，連搬運工作也做，才慢慢將債務還清，他現在的成就，其實得來不易。