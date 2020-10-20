「狂野港姐」廖慧儀被跟蹤恐嚇性騷擾　每日過百來電：呢啲唔係愛

落選港姐廖慧儀（Jessica）有「狂野港姐」之稱，在比賽前已經是非多多。（IG／＠newayyee）

有「狂野港姐」之稱，五強止步嘅落選港姐廖慧儀（Jessica），在比賽前已經是非多多，本月初同佢拍拖多年嘅男友Sam，忽然自爆被飛更指責《後生仔傾吓偈》孔德賢（Danny）插足二人感情。沉默多日後，廖慧儀終發聲回應，於IG STORY貼圖大反擊：「其實好多嘢已經可以報警處理﹗」

點擊下圖逐格睇Sam原post、廖慧儀之前與網民罵戰的留言以及她的靚相：

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廖慧儀喺IG Story貼圖，表示自己帳戶多次被入侵：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用緊我Email。跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走、捕我落堂、炸我Whatsapp，講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我打到我電話無電，出Post說我不是，話要畀世人公審我，我被人罵唔緊要，呢啲人都係互不相識嘅人，佢哋根本唔知件事嘅來龍去脈，但唔好事後同我講個Post唔係自己出，係Account被人Hack咗再搵朋友食死貓猫，扮到事不關己，扮呀妹扮朋友搵我，日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現。」

行文中廖慧儀未有指名道姓，但明眼人都睇出係講緊前度Sam，廖慧儀措詞強硬表示：「你要嘅解決方法我已經一早做咗，相已經DEL咗，唔該你唔好再騷我打搞（擾）我，我朋友同我屋企人，其實好多嘢已經可以報警處理，但諗下點解我被你騷擾咗一個月我都無咁做。點解？我一路被陌生人人身攻擊，我都無出聲，成件事如果你係受害者，呢個唔係你最想要同埋最好嘅結尾咩？」

重溫廖慧儀及SAM甜蜜相：