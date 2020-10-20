97年港姐亞軍李明慧1.15億放售中半山豪宅　超級遊艇為藍本勁奢華

1997年香港小姐亞軍李明慧當年與佘詩曼為同屆港姐，其後退出娛樂圈，與已故教育家陳樹渠的次子陳耀陽於2003年結婚，並誕下一對龍鳳胎，過上闊太生活，並與老公同為JUBA INVESTMENTS LIMITED的公司董事。近日有指，兩人以公司名義，放售中半山羅便臣道一號中層複式戶，意向價為1.15億元、呎價約4.38萬元。

1997年香港小姐亞軍李明慧當年與佘詩曼為同屆港姐，其後退出娛樂圈，與已故教育家陳樹渠的次子陳耀陽於2003年結婚，並誕下一對龍鳳胎，過上闊太生活。

據土地及公司註冊處資料顯示，業主JUBA INVESTMENTS LIMITED於1982年以400萬元購入上述單位，其公司董事包括陳耀陽（CHAN, JOHNSON），以及陳李明慧（CHAN, LEE MING WAI VIVIAN）。

據知，該中半山羅便臣道一號中層複式戶，實用面積約2,626平方呎，望中環維港及動植物公園景緻，現以「交吉」形式連兩個車位出售。據知，放售的中層複式戶以暢遊世界各地的尊貴超級遊艇為藍本，圖片顯示，單位設有獨立客廳、飯廳及家庭廳、雪茄房、三間套房、一書房、一陽台、一工作間及工人房連浴室，非常豪華。

點擊下圖觀看豪宅相：