【多圖】袁嘉敏親爆自身「怪奇趣事」　原來佢係紅十字會VIP？

一直以性感形象示人、在幕前有過不少大膽演出的袁嘉敏（Candy），由於新冠肺炎肆虐，早前談起已經大半年無工開，加上找不到助手北上，保守估計損失幾十萬酬勞。近日袁嘉敏就主攻發展個人YouTube頻道，憑一部iPhone走天涯，拍片分享個人經歷；周三（21日）就上載了一條新影片，片中Candy穿上桃紅色人背心上陣，大談自己的一些「黑暗面」和奇怪小趣事（some darker and more strange facts）。

Candy穿上桃紅色人背心上陣，大談自己的一些秘密。（YouTube／＠Candy Yuen）

片中，Candy說起自己的血型特別，甚至是紅十字會的VIP：「我從20歲起就去捐血，因為血型特別，所以當時被告知血庫暫不需要，有需要時才聯絡我。直到約10年前的一晚，紅十字會致電給我，說有人失血過多並需要我的血，於是我就去了捐血，後來得知拯救了那個人的性命，甚至因此收到感謝狀！」不過由於血型特別，直屬家人都不是這血型，自己若然有意外都頗為擔心。

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Candy又說起由於自己單身得太久，所以9個月前第一次嘗試使用交友apps「coffee meets bagel」，想找方法認識男性；在登記創立帳號並上戴照片後，卻被判定對其他用戶不安全而被該應用程式封鎖：「我猜他們認為我對其他男人構成危險！不知道為什麼現實都冇男人主動Approach！」

Candy又談及近幾年有人用她的照片或影片在交友App或社交媒體去接觸其他男人：「我收到很多訊息是來自從未有交集、世界各地的男人，他們聲稱和我交談幾個月後『我』就潛水了，在YouTube見到我所以聯絡我；自己通常會寫長Email回覆，但有些人未必相信！最少有100個男人這樣找過我，說他們好痛苦、被騙錢，到最後我完全放棄去約會和使用交友App！」