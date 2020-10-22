林子博仍未能接受愛妻離世徹夜悲慟痛哭：怎樣才可以令眼淚停下來

無綫前娛樂新聞主播林子博的太太董燕君（Shirley）自2019年4月確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」後，一直努力與癌魔抗戰，昨晨（21日）終不敵癌魔離世。林子博在他的facebook專頁貼文公布愛妻的死訊：「老婆～我會照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你！」子博與太太結婚接近17年，多年來一直十分恩愛，他為了醫好太太更是耗盡了積蓄，需要發起網上眾籌，為照顧患癌愛妻可謂心力交瘁，但他對太太始終不離不棄。

林子博於fb公布太太死訊。(林子博fb)

在太太Shirley離世後的第一夜，子博再於他的fb出post抒發悲慟的心情，他留言表示：「看着你離開時，我沒有太多的淚水，還以為自己已有充足的心理準備，但當靜下時才發現，原來我還未Ready~ 到底怎樣才可以令眼淚停下來。」可見他徹夜難眠，傷心痛哭。據悉，Shirley離世的兩周前已填了拒絕急救書，並決定捐出眼角膜遺愛人間，而她離開時，老公子博及一對仔女都陪在她身邊。

今年8月起Shirley病情開始惡化 ，林子博為籌醫療費發起眾籌，各界有心人響應。（Facebook：@林子博-我們這一家）