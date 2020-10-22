港男星集體北上娶老婆　老夫嫩妻有冇童話結局？

香港男星到內地拍劇掘金，賺到豬籠入水外，往往因為長期留在內地生活，順便跟內地美女結婚，而且老夫嫩妻例子比比皆是，但跟北方佳麗結緣，卻並不是人人有好結果，年齡和文化差異帶來不少問題，甚至離異收場，童話婚姻未必可以大團圓結局。

羅嘉良離婚後，跟內地女星蘇岩結婚，近乎無縫銜接。（視覺中國）

羅嘉良曾是無綫當家小生，現年57歲，拍過《天地男兒》、《創世紀》等膾炙人口的劇集，早於千禧年已返回內地拍劇，吸金之餘亦和內地女星結緣，2008年跟結婚10年的元配方敏儀離婚，翌年即跟比他年輕11年的內地女星蘇岩結婚，近乎無縫銜接，令羅嘉良的正氣形象下滑，在內地拍劇亦開始要演奸角，除了跟前妻育有一子羅裕珹，蘇岩亦為他誕下一女羅詠婷。

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劉愷威跟楊冪離婚，各自傳出緋聞。（視覺中國）

劉愷威現年46歲，在無綫時期事業停滯，直至2005年拍攝內地劇《大清徽商》，開始在內地發展，至2009年的《娘妻》，終於在內地成為人氣小生，至2014年跟年輕12年的內地女星楊冪結婚，同年打入福布斯中國名人榜，二人育有一女小糯米。可惜隨著楊冪演藝事業飛躍發展，二人結束了4年婚姻，而楊冪回復單身後，跟內地男星魏大勛傳出緋聞。

林峯跟內地女星張馨月去年拉埋天窗。（視覺中國）

林峯跟拍拖5年的女友吳千語分手後，突然轉口味鍾情內地女星，去年跟比他年輕10年的內地模特兒張馨月結婚。林峯近年在內地拍過不少電視劇，包括《陸小鳳與花滿樓》、《六扇門》、《獨步天下》、《大潑猴》等，還有新作《使徒行者3》，不過林峯爸爸是廈門李嘉誠林華國，坐擁20億身家，所以林峯的演藝事業亦繼續順風順水。

溫兆倫跟年輕20年的內地女星趙庭結婚，並育有一女。（溫兆倫微博）

溫兆倫年青時俊朗帥氣，他拍攝的無綫劇集《義不容情》、《我本善良》，可謂港人的集體回憶，不過他的桃花甚旺，經歷8段戀情及3段婚姻，首任太太是馬來西亞富家千金李美玲，但他跟陳梅馨鬧出桃色及金錢糾紛後，最終離婚收場。2002年跟女助手潘燕妮註冊結婚，婚姻只維持近一年，離婚後有傳潘燕妮為他孭上數百萬欠債。直至2013年，溫兆倫跟年輕20年的內地女星趙庭結婚，並育有一女。現年55歲的溫兆倫，早已變了一名大叔，仍不時在抖音拍片，保持人氣。

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魏駿傑跟年輕20年的前妻張利華曾經恩愛。（資料圖片）

魏駿傑現年53歲，曾是無綫力捧小生，昔年跟滕麗名拍拖時被視為金童玉女，可惜二人結束9年情後，魏駿傑被指耽誤了女友青春，形象破產，事業直落谷底，只能返回內地搵食，在2008年跟年輕20年的重慶女大學生張利華結婚，二人育有一女，但今年初張利華被拍得跟外籍男士在的士內接吻，被揭發婚外情後，二人於今年離婚，結束12年婚姻。

張衛健跟張茜於2004年結婚。（視覺中國）

張衛健在多位到內地娶妻的男星中，婚姻生活最為美滿，現年55歲的他，跟年輕9年的內地女星張茜拍劇撻著，於2004年結婚，張衛健出名是愛妻號，二人是圈中的模範夫妻，可惜張茜在2008年初不幸流產後，至今二人未有子女。

同場加映劉佩玥性感泳衣美圖：