Red Velvet Irene耍大牌風波未停 　前日本練習生爆出道前惡行

韓國女團Red Velvet隊長Irene昨日（22日）被資深造型師兼雜誌編輯在IG爆耍大牌，自爆慘被Irene鬧足20分鐘，甚至落淚人前。Irene及所屬公司SM娛媒昨晚承認事件發文道歉，但似乎網友都未收貨，更有不少曾與相處過她的練習生，以及合作過工作人員接連爆出自身經歷。

Red Velvet Irene被爆耍大牌的文章雖然已被刪除，可是早已有網友發現，當中不少編輯和造型師都有按讚，包括GQ和Marie Claire等時尚雜誌編輯和前Red Velvet、SHINee造型師。當中更有人留言講到「當然知道是誰，因為那女的，我珍惜的後輩都辭職了。雖然這一行本來就有很多垃圾一樣的人，但那人真的是無法改過自新。她的粉絲如果之後不想感到丟臉的話，現在先刪掉留言怎麼樣？」批評Irene粉絲護主過度。

不少曾與Irene合作的工作人員接連爆自身經歷。（FB/@idolinews）

在Irene道歉前，亦有其他曾合作的工作人員大爆其私下的惡行，包括在拍攝現場掉毛毯、要手推造型師的頭、用平語對經理人說「我連這個也要做？我一定要站在這裡？」等。此外都有人講到已3次在工作場合碰見Irene，曾見過她要造型師跪下為她穿鞋，當時Irene更用手抓住造型師的頭髮做重心。對於Irene的惡行，都有與她一同工作過的業界人士發文替她平反，力撐她是對工作非常有熱誠及高要求的藝人，希望大眾理解人總有情緒。

今天再有前SM娛樂練習生，現時經營個人YouTube頻道的日本人Mone在Twitter上爆料以前曾被Irene欺負過。她講到：「記起練習生時期，柱現姐姐（Irene本名）欺負我時，Seulgi姐姐保護我的回忽憶。」現時就連Irene出道前的品行也被爆料，看來風波仍要持續一段時間。

Mone大爆練習生時期曾被Irene欺負過。（Twitter/@MoneFukuhara）

因Irene爆出耍大牌風波，Red Velvet確定缺席明天的「2020韓國文化祝祭」見面會。（網上圖片）

按圖睇更多Irene IG照片：