朴敘俊新購大廈一年升價2,500萬　貼心平租給工作人員開鋪

朴敘俊憑今年一套《梨泰院Class》人氣再上升，當中勵志的故事更鼓勵到不少年青人追夢。有指朴敘俊於今年年初以約110億韓元（約7,500萬港元），購下江南區一幢6層的大廈，短短未夠一年不但已升值近40億韓元（約2,700萬港元），他平租給工作人員的行為更被大讚暖心。

根據韓國傳媒報道，朴敘俊今年初以約110億韓元買下江南區新沙洞一大廈。雖然大廈已有34年歷史，所以買入價格相對其他大廈低，但經翻新後市價上升。此外加上大廈位置便利，所以房地產相關人士估計，現時大廈估值147億韓元（約1億港元），即未夠一年已最少升值37億韓元（約2,500萬港元）。

朴敘俊今年初買下江南區一大廈，估計已升價2,500萬港元。（IG/@bn_sj2013）

朴敘俊除了投資有道，就如劇中的「朴世路」一樣，他平租給工作人員的美行更是成為熱話。有指朴敘俊把大廈的高層平租給長期合作的髮型及化妝師，讓她們開設工作室。朴敘俊考慮到想與工作人員維持更緊密的關係，甚至考慮到金錢上的問題，獲粉絲大讚溫暖又貼心。

朴敘俊出名與工作人員感情非常好。（YouTube截圖）

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