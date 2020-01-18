全智賢投資物業眼光冠絕韓國娛圈　榮登房地產藝人第一位

出道超過20年，已是兩子之母的全智賢愈戰愈勇，在韓國演藝圈的地位完全沒有受威脅外，投資房地產方面，原來她亦非常獨具慧眼。早前節目《Section TV演藝通信》就列出韓星中的5位「房地產大亨」，其中全智賢就憑坐擁至少870億韓圜（約5.8億港元），撃敗宋承憲和權相佑等人，排在第一位。

《Section TV演藝通信》中提及，韓國藝演圈中能被稱為「房地產大亨」的5位藝人，順次序包括全智賢、權相佑、宋承憲、徐章勳和河正宇。節目講到估計過全智賢名下的物業，包括2007年以86億韓圜（約5,750萬港元）買下於論峴洞的5層建築、2014年以75億韓圜（約5千萬港元）購買的三成洞現代住宅園區，以及2015年以44億韓圜（約2,900萬港元）購買的三成洞兩層單棟住宅等，加起來至少值870億韓圜，絕對有資格登上大亨的寶座。

投資房地產方面，全智賢的確非常有心得和經驗。（biz enter）

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講到全智賢最厲害的投資，相信必定是她於2017年3月，以340億韓圜（約2.2億港元）現金巨手買下位於江南三星洞的建築。當時全智賢以現金一次付清位於黃金地段高昂的房費，曾一度成為話題外，近日該大廈又在短短未夠三年升值約6,480萬港幣，加上另外租金收益最少140億韓圜（約9,300萬港元），再一次備受關注。全智賢除了演藝事業發展順利外，她聰明的投資頭腦也讓韓國網民非常佩服。闊別熒幕幾年的全智賢早前宣布，確定加入Netflix劇集《李屍朝鮮2》，相信一眾劇迷都非常期待。

全智賢位於江南三星洞的建築，三年未夠已賺最少140億韓圜。（okbd.co.kr）

按圖睇5位韓國「房地產大亨」藝人物業：