木棘証人．首5集劇評｜套路不新但有喜感　韋家雄撐住全劇

無綫（TVB）劇集《木棘証人》接替《C9特工》的第三節黃金時段播出，兩套劇集均是監製梁耀堅的出品，有上一套劇為鑑，羅仲謙、張曦雯和韋家雄這三人組合新鮮，可能有人擔心小品劇，不過柳暗花明又一村，《木棘証人》首集播出後觀眾反應是正面的，有不少人讚笑位恰到好處。

要留得住觀眾，第一集十分重要，而《木棘証人》的首集就交足功課了，有笑位，劇情又爽快。（《木棘証人》截圖）

《木棘証人》以阿帆（韋家雄飾）目擊到一單槍殺案為開始，警員高力基（羅仲謙飾）從中保護，而阿帆的妹妹李頌盈（張曦雯飾）則與兩人一起合力追查案件，中間高力基（羅仲謙飾）又會與李頌盈（張曦雯飾）擦出愛火花。

韋家雄肯定是《木棘証人》的靈魂人物，亦證明了監製眼光獨到。（《木棘証人》截圖）

主線夠唔夠力推高收視

一套劇好睇與否，劇本是重點，劇本不夠「力」未夠精彩，就算演員再出色，幕後製作有多強大，一切都只是空談。幸好，首週劇情是合格的，有笑位、有刺激場面也有感情線，首集亦算是吸引，主角出場之餘亦清晰地介紹了主角們的人物性格，予人一種《愛回家》式的「笑吓又睇完一集」的體驗。

拿着雞脾坐在廁格內，說：「我覺得周身都唔舒服。」劇情無厘頭但是套患有強迫症和言語障礙的阿帆（韋家雄飾）身上，又似乎是合情合理。（《木棘証人》截圖）

《木棘証人》是一套以查案為主軸的劇集，結構有點像是《十八年後的終極告白》的喜劇版，不過單看首週劇的走向，主線似乎並不是太明顯，亦缺乏了查案劇所需的懸念，到底夠唔夠力推高收視呢？真的要睇《木棘証人》下週表現如何了。

《木棘証人》中每個角色的人物性格都十分鮮明，例如Yuki（張秀文飾）就是典型的港女，而高詠音（張文慈飾）就是大聲夾惡又麻煩的家姐。（《木棘証人》截圖）

綠葉真係襯托到主角

茶餘飯後話題，總是會說：「乜乜乜仲搶鏡過個主角，邊個邊個嗰場戲好正。」一套劇集中總會出現幾個比主角更搶風頭的演員，而《木棘証人》的綠葉比起以往幾套劇集，反而更加「綠葉」而且稱職。

一有不如意的事，Gordon（徐榮飾）就會當助理雷當勞（趙樂賢飾）是出氣袋。（《木棘証人》截圖）

阿仁（湯俊明飾）、蛇炳（盧峻峯飾）、阿鎮（司徒暉飾）真係襯托到高力基（羅仲謙飾）。（《木棘証人》截圖）

就以上圖高力基（羅仲謙飾）身邊三位阿仁（湯俊明飾）、蛇炳（盧峻峯飾）、阿鎮（司徒暉飾）為例，縮骨蛇王又不是十分能幹，但平日你一言我一語中，卻充滿着笑點，羅仲謙負責正經查案捉賊，而他們則負責在旁邊搖旗助之威，有時又扯一下後腿，而Gordon（徐榮飾）身邊助理雷當勞（趙樂賢飾）這個角色，幾乎每集都會做錯事，做錯事後又要當Gordon的人肉沙包，顯出了Gordon（徐榮飾）兇狠一面。就好似周星馳旁邊的吳孟達一樣，綠葉角色襯托出主角人物性格以及特質。

高力基（羅仲謙飾）和李浩帆（韋家雄飾）性格一凸一凹，反差大自然多火花。（《木棘証人》截圖）

韋家雄有驚喜

韋家雄（飾李浩帆）初次在正劇擔正，原本是不被看好的，不過第一集播出後就迅即令所有人改觀。劇中的他患有強迫症和言語障礙，卻沒有像以往TVB劇「傻仔」一樣，反而是比較實在，貼近現實去飾演。你說「阿帆」沒有喜感嗎？並不是。因為劇情橋段經過精心安排，已經有足夠的笑位。如果韋家雄借鏡「郭晉安的阿旺」去做「阿帆」，就極有可能將角色「膠化」，幸好他選擇了一個更好方法去飾演。而監製梁耀堅接受《香港01》訪問時，初時亦有擔心韋家雄這個角色觀眾是否接受?他說:「第一集家雄同Kelly後巷執叉嗰段，係全劇第一場拍嘅戲，當我拍完呢場之後，我就知道之前嘅擔心係多餘，家雄做得恰到好處，佢消化過啲對白，再加咗啲嘢去豐富嗰角色，出到嚟啱啱好，唔會誇張。」

近年TVB多了不少hehe味情節。（《木棘証人》截圖）

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