吳若希為高顏值細佬慶祝生日　Carson笑容含蓄猶如韓國Oppa

現年28歲的吳若希（Jinny）於今年6月宣布懷有第二胎，在家安心養胎的她未有忘記細佬吳梓楓（Carson）的生日。今日（24/10），Jinny在IG上載了為細佬慶生的照片，他們吃了一頓豐盛的燒肉大餐。Jinny更為細佬準備了兩個生日蛋糕，並寫着：「昨晚Happy Friday，吃了一堆自己好久沒吃的東西，是為了慶祝我兒子一般存在在我生命中的弟弟生日。生日快樂Carson，願你學會享受生活帶給你的喜悲。」

在家安心養胎的吳若希未有忘記細佬的生日。（IG/ @carson.w_1024）

網民的焦點紛紛落在Jinny的小鮮肉細佬身上，Carson留有厚厚的瀏海，白淨的皮膚再配上含蓄的笑容，猶如韓國的暖男Oppa一樣，更有人指他像年輕版的李準基。唔單只顏值高，Carson同樣有身高，年紀輕輕的他身高已經超過170cm。網民留言祝Carson生日快樂外，更大讚他非常靚仔：「愈嚟愈靚仔，似韓星」、「瘦咗又型咗」。

雖然Carson比Jinny細12歲，不過兩姊弟感情非常要好。吳母早年因踩單車發生意外撞傷頭部昏迷，Jinny肩負起照顧細佬的責任，所以對她來說Carson就像兒子一般的存在。

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