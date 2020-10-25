【踩過界】翟威廉演足10年男配角　最搶鏡依然係港男泳褲Look！

翟威廉於2010年參加由無綫電視舉辦的香港先生選舉，並以大熱門姿態成為「八料冠軍」，其後加入TVB，至今已經有10年之久。其實翟威廉參演劇集接近50部，惟苦無發揮機會。

翟威廉在《踩過界》中飾演朱千雪的未婚夫。（劇照）

其實翟威廉非常多才多藝，近年開設YouTube頻道「Happy Live」以音樂會友，結他、低音結他以及鍵盤樣樣皆精！除此之外，他又是胎拳道黑帶，而且操得一口流利日語，18歲時更曾到日本留學，以搞笑藝人的身份在東京賺取生活費，可謂「日本通」！

重溫翟威廉同埋《2010香港先生選舉》其它選手當年嘅泳裝環節 ：

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在《2010香港先生選舉》的最後十強中，當中8位已經沒有留在幕前，在娛樂圈銷聲匿跡。除了翟威廉之外，就只有5號白健恩仍然活躍於幕前。雖然白健恩並沒有獲得名次，但他之後亦加入了TVB，3年間參演過接近30部作品。2014年，小白開始進軍電影圈，參演的電影包括有《喜愛夜蒲3》、《鴨王》等等，而近日熱播的ViuTV劇集《熟女強人》亦可以找到他的身影。

佢而家仲Fit過10年前！（IG@ronanpak）

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