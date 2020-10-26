梁思浩拍片爆飛走李麗蕊原因　引來網民反感：你咁講對人唔公平

梁思浩在YouTube拍片，親爆新節目點解冇咗陳彥行、李麗蕊，引來網民熱烈討論。(YouTube畫面)

梁思浩的網台節目《大家真風騷》最近換了新拍檔，由苑瓊丹、李逸朗及李思蓓主持，舊拍檔行姐(陳彥行)同李麗蕊突然消失，引來忠實讀者疑惑，因為三人主持節目，一直表現得非常合拍，更有人留言問梁思浩換人原因。

梁思浩、陳彥行、李麗蕊三人原本合作無間，現在節目換上新拍檔，引來不少話題。(Ig: Leung_sze_ho_)

早前梁思浩終於拍了一條14分鐘片段，親自解答今次換拍檔的原因，他表示陳彥行因為要照顧家人，所以不能再主持，至於李麗蕊沒有再合作，原因竟然是她的態度問題，梁思浩在片中說：「...因為大家工作上嘅價值觀都唔同，係呢個合作過程裏面，我頭頭以為佢講笑，原來係講真，譬如打風，八號風球、十號風球，佢要返嚟開工，第一句就會同我講，村長(梁思浩)我俾面你咋，如果唔係你，我唔會返架，我開頭以為佢講笑，久而久之，每一次打風都會咁講呢，我就知道唔係講笑...我好想保留呢個朋友，所以我冇出聲....而希望新嘅工作，我同Sarah(李麗蕊)寧願係一個朋友唔牽涉工作，希望佢諒解啦‧....」雖然梁思浩解釋得相當清楚，但有不少網友對梁思浩評論李麗蕊相當不滿，覺得他不應這樣詆毀這個前拍檔。

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