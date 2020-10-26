【大夢想家】在台港人買18,000呎獨棟別墅　落地大玻璃擁無敵景觀

在台港人Andy買入嘅別墅，位於宜蘭礁溪，面積近18,000呎。Andy表示當初睇逾過百層樓，直到見到呢棟別墅，一見傾心，決定買下用作經營民宿。(影片截圖)

J2節目《大夢想家》每集都會介紹在台港人，最新一集嘅嘉賓係Andy，早年喺台灣大學畢業後，回流香港打工，直至5年前毅然放下高薪厚職，帶埋兩隻愛犬移民台灣，斥資在宜蘭買入整棟別墅，用作經營民宿。Andy在節目中表示開民宿不為做生意而係為過生活。

客廳非常開揚。（影片截圖）

Andy所買入嘅三層獨棟別墅本身有5房，面積18,000呎，空間感十足。而最好嘅係上手屋主本身係建築系教授，喺建造時利用採光令別墅冬暖夏涼、每個房間都有大形落地玻璃，而三樓嘅房間更設計成樓中樓，所以Andy買入之後，完全無須作任何改動，單係裝修費就已經慳唔少。節目中，雖然未有透露Andy斥資多少買入獨棟別墅，不過睇返台灣地產網站，宜蘭礁溪一帶嘅4000呎別墅約為1,800萬台幣左右(約港幣450萬)，按推算的話，Andy嘅18,000別墅隨時唔使2,000萬港幣。

Andy移民台灣時都有掙扎，因為覺得嘗試未必會成功，但他認為如果可以有新嘅選擇，某程度來說係賺咗。（影片截圖）

點擊下圖睇埋獨棟別墅有幾大

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