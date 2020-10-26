GFRIEND專訪︱劇透演唱會唱新歌　比起夜景更想念香港粉絲

韓國女團GFRIEND將於本月31日舉行首場網上演唱會外，並宣布將於11月9日推出新專輯《回:Walpurgis Night》。6位成員Sowon、Yerin、Eunha、Yuju、SinB和Umji在百忙中特別抽時間接受《香港01》訪問，分享準備演唱會等的趣事外，她們更表示非常想念香港粉絲們！

GFRIEND本月尾將舉行演唱會，相信粉絲最期待組合準備了甚麼特別環節，她們率先透露正在認真準備新專輯歌曲的舞台，把握這樣特別的機會與全球粉絲見面。至於被問到能否劇透這張專輯的內容，GFRIEND則回答：「這次準備了和《Apple》不同感覺和魅力的歌曲，請大家多多期待！」想在專輯正式公開前都一直保持神秘。Yuju也講到2020年發行三張專輯，這次終於為《回》系列畫上句號，是今年內最好的事情，承諾之後也會繼續努力為粉絲帶來不同的音樂。

GFRIEND同時準備演唱會及新專輯，可是6位成員狀態依然。

按圖睇GFRIEND高清演唱會宣傳照：

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超過一年沒有到訪香港，GFRIEND 6人也異口同聲說最想念香港粉絲，她們講到：「雖然現在很難親自到訪香港，但情況好轉後，我們會盡快去見大家的！」GFRIEND也講到很想再一次欣賞香港的夜景，並在夜景前拍一張團體照留念。此外，GFRIEND知道粉絲暫時都未有機會到韓國旅行，所以特意預先向大家推薦地道美食。Umji表示最喜歡適合秋冬季的藥膳燉鴨時，SinB則在一旁搶答：「小排骨！有啃着吃的味道！如果吃辣的話會更好吃！」露出小吃貨一面。

距離GFRIEND上次訪港已是一年多前，大家都表示最想念粉絲！（資料圖片）

雖然線上演唱會未正式舉行，可是隊長Sowon就預想當天結束後的心情，她講到：「由於也與Buddy（GFRIEND粉絲名）們在一起，所以應該會先覺得特別開心，然後會覺得有點爽快又有點遺憾…」表現出期待與粉絲見面的心情。昨日官方公布新專輯歌單中，可見到GFRIEND驚喜為粉絲準備的二人小分隊新歌，想知道成員會否率先在演唱會帶來表演，粉絲可以到Weverse Shop了解更多售票詳情。

GFRIEND首場線上演唱會將於31日舉行，粉絲必定要期待新歌舞台。