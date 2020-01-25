GFRIEND、Clara初一着韓服拜年　BLACKPINK直接翻用兩年前舊相？

韓國人也會過農曆新年，雖然不至於中秋節般熱鬧，但亦有穿韓服拜年及吃年糕湯等的傳統習俗。今天（25日）都有不少韓星上傳穿韓服的照片與粉絲拜年，包括GFRIEND、Apink和Clara等，可是BLACKPINK官方竟大膽重用兩年前的照片，引來部分粉絲不滿。

韓服顏色鮮艷搶眼，因此每年都有不少偶像及演員藉這個特別的日子，穿起韓服與粉絲拜年。今年女團GFRIEND、Apink夏榮、Somi和前KARA齡智等都有穿上韓服拜年，其中身材非常好的女演員Clara李成敏收起性感，穿起紅白色韓服，散發着一陣古典美人的知性味。對於香港男生來說，可能會非常抗拒粉色系的韓服，可是韓國男生則完全不會排斥。比起中秋的深色系韓服，新年時男生多數會選擇粉藍及粉紅色。

穿上韓服的Clara就像一位古典美人。（IG/@actressclara）

按圖睇更多女星韓服照：

+ 6 + 5 + 4

韓國人初一有吃年糕湯的習慣，有長一歲的意思。（MBK）

更多男星韓服款式：

+ 11 + 10 + 9

講到今年一系列的韓服照中，BLACKPINK可說是爭議最大。BLACKPINK早於一天前已率先上傳韓服照，預祝粉絲新年快樂，4位成員Jennie、Lisa、Jisoo和Rosé的美貌都非常吸睛。可是眼利的粉絲就發現，同一張照片早在2018年已曾經上傳過，官方被批兩年後翻炒舊照再用。由於BLACKPINK已一段時間被流放海外開演唱會，面對粉絲的抗議，公司也從未有回應過。因此這次官方竟大膽舊相重用，被不少粉絲批評「失禮」。

BLACKPINK直接翻炒舊照，粉絲又收貨嗎？（IG/@blackpinkofficial）