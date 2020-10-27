大隻仔溫家偉離巢後即奪釜山國際影展獎　坦言不後悔離開TVB

溫家偉2008年由紐約回香港參加《香港先生選舉》，落選後返回美國完成學業，一年後返回香港加入無綫成為藝員，多年來又拍劇又拍綜藝，憑住出色的身形加上陽光的靚仔樣，雖然未有甚麼大作，但依然有觀眾喜愛，更有一個花名「大隻仔」。2019年，他離開效力10年的無綫，轉移到新加坡開展新的演藝生涯。

《香港先生》令他知道自己想做演員。（《Alan Wan 溫家偉》YouTube影片截圖）

即睇更多溫家偉大隻相同靚仔相：

+ 24 + 24 + 24

第25屆釜山國際影展（Busan International Film Festival；BIFF）在本月21日至30日舉行，溫家偉有份參演的《Last Madame》奪得「最佳亞洲戲劇獎」，想不到一離巢便得到國際獎項。

《Last Madame》奪得「最佳亞洲戲劇獎」。

這部劇是溫家偉第一部在新加坡拍的劇集，而《Last Madame》在當地的網上傳播率亦破盡紀錄，對比以前在TVB的時候，溫家偉究竟有沒有後悔離開？在接受《香港01》訪問時，他說：「咁又冇喎，哈哈，喺TVB做咗10年，如果冇TVB，我係拍唔到其他嘢，喺TVB學到好多嘢，係一個開心嘅事。而家都開始習慣，當然今年因為疫情少咗工作，但而家都開始做返，同時拍緊兩套劇，始終用英文會容易啲哈哈，做功課可以少啲，因為係我英文第一語言，睇劇本都易啲，我亦都會容易明好多。」祝家偉在新加坡繼續有好發展！

祝佢有更好嘅發展！

同場加映：重溫過去十年台慶劇收視成績 黎耀祥、黃秋生、馬德鐘靠攞拎視帝