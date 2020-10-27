傳馬國明求婚成功TVB秘密籌備婚禮　湯洛雯：畀啲空間我哋

46歲TVB筍盤馬國明與33歲湯洛雯今年6月公開戀情之後，郎才女貌備受祝福，二人亦不時高調放閃，更不時傳出二人的婚訊，今日（27日）再有報道指馬明已經向靚湯永婚成功，傳二人將於明年初結婚。

馬國明和湯洛雯6月時用一對公仔來公開戀情。（IG圖片／roxannetong）

報道指二人已經開始籌備婚禮，TVB更暗中為二人聯絡贊助，又指靚湯父親湯鎮宗去年以4,581萬元購入的馬鞍山雲海別墅中的Lily Avenue逾2,000呎別墅單位，登記靚湯名下，是送給女兒的嫁妝。

《香港01》就報道向兩位「準新人」查詢，馬明秒回「冇喎…」，更表示暫時未有求婚計劃，而靚湯則表現詫異，「咦？之前唔係澄清咗冇咁嘅事？又傳？」，她無奈續道，「其實我都唔知可以講乜了，因為都答過唔係，同埋我哋都講咗如果係，我哋一定會同大家公布，我哋都唔係會隱瞞嘅人，不過而家真係冇，我哋都係拍咗幾個月拖啫，不如畀啲空間我哋。」對於不停被傳婚訊，二人都表現得相當無奈。

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