楊冪行紅地毯「一秒變臉」　神表情管理及貼心舉動獲網民激讚

內地女星楊冪憑《三生三世十里桃花》和《扶搖》等劇穩坐收視女王的寶座，舉手投足都是討論焦點，連她最近出席活動走紅毯時的「表情管理」都能登上熱搜，還被注意到她在背板簽完名後，將筆還給工作人員的「小細節」舉動，網友看了都不禁直誇：「好有禮貌！」

楊冪當天身穿純白禮服走上紅毯，平口剪裁展現性感鎖骨，由上往下拍的邪惡視角，豐滿北半球在鏡頭前一覽無遺，貼身設計包覆出纖細腰身，大腿根部以下全透視，若隱若現出雪白鉛筆腿。

楊冪常年被傳耍大牌，但今次出席活動的「一秒變臉級」表情管理卻獲網友激讚，按圖即睇事發經過：

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格外引起討論的是，楊冪在工作人員的指引下先於背板上簽名，簽完要把筆還給對方前，她貼心地把筆尖朝向自己，貼心的小舉動讓不少網友直誇：「人美還特別有禮貌！」此外，她在紅毯上的表情管理也非常吸睛。

影片中，可以看到楊冪還沒有望向紅毯前的鏡頭時，表情十分高冷，但正視鏡頭的時候，她秒露出甜美淺笑，許多粉絲看了都忍不住驚呼：「業務能力強啊，擺造型立刻進去狀態」、「表情管理絕了」、「很專業的表情管理」、「有禮貌還有情商」、「一秒變甜也太可愛了！」

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