明星髮際線過高變焦點　楊冪額頭超高關曉彤有稀疏感

不少明星長時間因為拍攝古裝劇都會造成髮線向後移的問題，近日內地女星憑新版《倚天屠龍記》飾演趙敏一角走紅的陳鈺琪就出現這個煩惱，所幸最近少拍古裝劇的她頭髮慢慢重新，還非常有自信地上貼最新照片在微博，眼見她額頭的確過高但生出來的瀏海幫助她不少，完全不影響她的顏值依然漂亮。

據知圈中有不少明星都有這個煩惱，還一直以來成為大家焦點，最出名的莫過於人氣女星楊冪，但其實有一位女星更嚴重完全影響她的顏值，我們一起來看看吧！

陳鈺琪的頭髮生長中.。（《倚天屠龍記》﹑陳鈺琪微博圖片）

楊冪自出道以來就拍過不少古裝劇，其髮際線一直受到網友關注，不過直到2017年她主演的劇集《三生三世十里桃花》上的男裝造型，更令她的髮際線成為焦點。因為在劇中以男裝示人的她將頭髮束起來之後，額頭顯得實在太高而且非常繃緊，乍看之下以為她在拍清裝。

即使不是拍攝古裝劇楊冪在時裝劇中亦不時展現髮際線高的問題，就好似2018年拍攝的《談判官》，其中有一幕黃子韜摸楊冪的頭，沒想到往後一摸整個額頭顯得超高非常突兀。除此之外，楊冪有一次出席活動在行走的過程中，因為太大風關係而吹起秀髮，整個額頭表露無遺乍看之下好似戴了一頂假髮，使其顏值大大扣分。面對自己髮際線過高成為大家關注焦點時，楊冪亦大方回應，在某次訪問時表示：「大家喜歡就好」看來她是不太介意的。

《三生三世十里桃花》上的男裝造型一度成為熱話。（《三生三世十里桃花》微博圖片）

楊冪的額度真的好高。（網上圖片）

還有沈夢辰在一次節目中遭到台灣男星曹西平掀起頭髮，沒想到在漂亮的頭髮造型背後，她的髮際線過高額度面積等於半張臉，被不少網友嘲笑好醜樣。而人氣女星關曉彤最近都被指髮際線有過高的問題，因為她最近出席一場活動，束起頭髮的她綁得緊緊的，而旁邊的額頭的頭髮有稀疏感，還呈現一塊白色肌膚底，甚至指她有秃頭的跡象添。

沈夢辰被台灣男星曹西平掀起頭髮，整個額頭非常高。（網上圖片）

關曉彤被指有禿頭跡象。（網上圖片）

但她們始終不及歌手程瀟來得嚴重，平日見她的造型設計都有瀏海遮擋，整體給人甜美感覺。但在一次綜藝節目上，她罕有地以中分頭示人，而且還有奔跑的動作，令她的頭髮向後吹瞬間呈現禿頭畫面，被網友嘲笑髮際線高到頭頂，非常影響她甜美的顏值。

程瀟的髮際線非常高，被網友指高過頭頂。（程瀟微博圖片﹑網上圖片）

除了多位女明星有這個問題之外，男明星方面《快樂大本營》的主持人何炅﹑型男吳彥祖﹑許凱都被指髮際線高。何炅就在節目中曾不介意公開自己的髮際線，向後一摸之下整個額頭超高，同有瀏海的樣貌相差甚遠。

而吳彥祖早前在社交網站興奮拍試車片，素顏的他留了長頭髮向後梳則被指髮際太高，有禿頭危機，而且雙下巴明顯同從前靚仔樣相差甚遠。還有許凱最近被指髮際線有慢慢向後移的跡象，事關近日出席新劇《尚食》開機拍攝的他，被影到額頭旁邊有稀疏的跡象，所以大家指他離髮際線高的問題不遠，小小年紀就有這個問題令不少粉絲擔憂。

吳彥祖同何炅的髮際線好高。（影片截圖﹑網上圖片）