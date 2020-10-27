錢國偉曾力撐最新一輯《美女廚房》：節目唔係一嚟就驚天動地

前無綫（TVB）監製錢國偉今日（27/10）病逝，終年58歲。錢國偉今年5月傳出患上重病，更被傳媒拍攝到暴瘦近30磅，有指其胰臟在去年出現問題，曾入院切除膽手術。病情一度有好轉的他，今日較早時間傳出他情況危殆，並到養和醫院接受治療的消息，有指他要打嗎啡止痛，大部份時間神志不清。

據了解，錢國偉年多前知道自己患病後一直低調求醫，甚至老友鄭伊健、陳小春開騷找他做監製，錢國偉都一律推辭。

據了解，錢國偉年多前知道自己患病後一直低調求醫，甚至老友鄭伊健、陳小春開騷找他做監製，錢國偉都一律推辭。 （VCG）

新一輯《美女廚房》在前年播出後劣評如潮，有大批網民對主持林盛斌（Bob）、蕭正楠及張振朗的表現完全唔收貨。第一輯及第二輯《美女廚房》由錢國偉監製，播出後大受歡迎，最高收視突破42點，更打破《超級無敵獎門人》紀錄，成為最高收視的遊戲節目，對於新一輯《美女廚房》，當年錢國偉接受《香港01》訪問時，表示大家只看了第一集就下定論有點不公平：「雖然我未睇，但係好難去同第一代作比較，因為大家都會先入為主。以前都冇預算到出嚟嘅效果。」談到嘉賓方面，過往邀請了不同演藝界別的美女擔任嘉賓，但新一輯《美女廚房》只局限於無綫女藝員，問到Wilson可會覺得乏味？他直言：「一個新嘅節目要畀啲時間發酵，節目唔係一嚟就驚天動地，畀機會睇多幾集先。」

《美女廚房》經典相：