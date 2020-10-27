【錢國偉病逝】今年5月暴瘦30磅　愛徒李志倫：師徒情永在

前無綫監製錢國偉今日（27日）疑因胰臟癌離逝，終年58歲。他於今年5月被傳媒影到暴瘦約30磅，更在老婆陳宛蔚和好友林曉峰陪同下現身化驗中心，事後他否認患癌，但直認割了膽。一年多以來，他暫停工作，靜心抗病，可惜最後亦不敵病魔。

2019年10月尾曾現身阮兆祥演唱會尾場。（VCG）

他的愛徒、前TVB監制李志倫（Jacky）亦有回應《香港01》時悼念錢國偉：「感謝有他教導、師父情永在心。」提到錢國偉這位嚴師，Jacky續說：「因為佢以前做親嘅都係超級大騷，例如九七回歸大滙演，新機場開幕、1998機場香港小姐等，都係我跟佢做，佢教我好多嘢。」，他更在Facebook上載一張「師徒情永在」的照片。

李志倫曾為TVB導演，主要拍攝音樂錄影帶（MV），至今已製作超過1500多首MV。

簡單幾字道出二人之情。（Jacky@Facebook）

而翻看錢國偉的微博，他最後讚過的微博是在9月11日有關好友鄭伊健好人好事的帖文和3月10日洪天明呼籲食野生動物的短片。點撃下圖睇最後微博＋婚禮照片！

錢國偉病逝終年58歲 臨終前急入養和打嗎啡錢國偉患病停工一年暴瘦30磅 需由老婆陳宛蔚攙扶體檢

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錢國偉暴瘦相：