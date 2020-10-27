錢國偉逝世｜追過姚子羚但公私分明　最終被天使陳宛蔚收服

錢國偉與陳宛蔚結婚後成24孝老公。（微博圖片）

錢國偉任職無綫期間，監製過嘅節目都會找來大批少女充當助手或天使，跟他傳過緋聞嘅女藝人多不勝數，亦曾被影到在新加坡拍攝節目時，與白雲有親密舉動。他曾表示因工作關係與女星比較好感情，但一定會公私分明，並直言無須避忌。「佢哋都叫我阿爸，咁仲點做其他嘢？年年有新人邊諗得咁多呀？可能有啲主動獻殷勤，但我反而唔鍾意。」直到2014年，錢國偉成功被落選港姐陳宛蔚收服，於美國向對方求婚，並在2015年於尖沙嘴洲際酒店筵開50多席宴請親朋，2018年誕下囡囡Abby。

《耳分高下》當年由庾澄慶、鄧健泓主持，並由陳蕊蕊、關宛珊、劉俐等人擔任「Sing之天使」作助手 。（視覺中國）

藍莓

喺錢國偉監製嘅《耳分高下》中，Sing之天使「藍莓（劉俐）」不時於社交網上載與，錢國偉合照，加上二人經常被影到夜蒲蘭桂芳，緋聞一定走唔甩。

味之天使分別有士多啤梨、啤梨、蘋果、橙、梳打、奶茶、忌廉同雜果賓治。賈曉晨擔任 梳打，而陳宛蔚擔任雜果賓治。（視覺中國）

賈曉晨

於節目《味分高下》扮演「味之天使」賈曉晨，除咗因為有唔少同錢國偉面貼面合照外，錢國偉每次開新節目或電影時，仲會預留一角予賈曉晨，因而傳出緋聞。

身為監製嘅錢國偉不時都會「亮相」幕前，他在新加坡拍攝《五覺大戰》，被影到與白雲一杯雪糕齊齊食。（影片截圖）

白雲

於錢國偉監製嘅《五覺大戰》中擔任「講唔猿」，二人2012年在新加坡拍攝節目時，被影到十指緊扣兼食同一杯雪糕，關係十分微妙。

藍燕在《肉蒲團》中的大膽演出令身價大升，她在2019年改名為藍心妍。（電影截圖）

藍燕

曾拍攝三級電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》嘅內地女星藍燕，曾在社交網站上載多張與男藝人嘅親密合照，同錢國偉嘅合照更係又攬又錫，當時已有女友陳宛蔚嘅佢即時劃清界線，並解釋係對方主動錫自己，而照片更係幾年前影落。

錢國偉承認曾追求姚子羚。（微博圖片）

姚子羚

喺眾多緋聞女友當中，姚子羚喺唯一一位承認有追求過。03年，仲係新人嘅姚子羚，拍攝由錢國偉監製嘅劇集《當四葉草碰上劍尖時》時，由於錢國偉嘅呵護備至而傳出緋聞。多年後錢國偉在訪問中坦承有追求對方，但食檸檬收場。

2003年嘅《當四葉草碰上劍尖時》起用不少新人，如黎諾懿、李逸朗等。（網上圖片）

陳自瑤

同樣係有份拍《當四葉草碰上劍尖時》嘅陳自瑤，因與錢國偉單獨飯聚而傳出緋聞。

陳宛蔚曾在微博分享錢國偉在美國的求婚片段。

陳宛蔚

陳宛蔚曾在錢國偉監製嘅《味分高下》擔任味之天使「雜果賓治」。儘管二人年齡相差20年，但感情一直有增無減。2010年發生陳志雲案件時，錢國偉曾透露在保釋期間要暫停公司工作，唔少同事見到自己即調頭走，心情跌到落谷底幸有陳宛蔚陪伴、鼓勵。

+ 15 + 15 + 15

二人拍拖6年，錢國偉在美國求婚成功，他曾表示一早已將所有東西比晒陳宛蔚，笑言只有她一個便足夠。婚後錢國偉與陳宛蔚一直努力造人，由於陳宛蔚身體較差患有低血壓，成功陀B後頭幾個月經常頭暈氣促，試過3次流血，常常影響情緒，令錢國偉非常擔心。無論工作再忙都好，都會抽時間陪對方上產前班、車出車入，做24孝老公。