錢國偉病逝｜重溫《美女廚房》經典　G.E.M.廚藝現場觀眾都頂唔順

前無綫（TVB）監製錢國偉今日（27/10）病逝，終年58歲。據了解，錢國偉年多前知道自己患病後一直低調求醫，甚至老友鄭伊健、陳小春開騷找他做監製，錢國偉都一律推辭。

錢國偉監製頭兩輯的《美女廚房》由鄭中基、方力申和梁漢文做主持實在太成功，加上一班星級嘉賓完全可以說是豁了出去，所以出來的效果相當之好，而且相當搞笑，製造了不少經典畫面。

當年嘅《美女廚房》真係好好笑。(網上圖片)

當中最經典的，相信問十個人，九個都會答你：「啲奶假㗎！」究竟咩事？事緣有一集，方力申試食後，就同嘉賓（組合freeze）講：「真係好咸喎」，點知佢哋竟然覆返小方：「咪似你囉」，嘩！真係話中有話。不過小方都絕對唔係省油的燈，當要試下一味「炸牛奶」的時候，大大聲拋低一句：「啲奶假㗎！」更拒絕試食，明顯亦是話中有話，成為成個節目最經典的一部分。

錢國偉曾力撐最新一輯《美女廚房》：節目唔係一嚟就驚天動地

當被人話咸時，你睇佢哋個樣。（網上圖片）

除此之外，當然唔可以唔提地獄廚神吳雨霏，佢除了廚技夠地獄之外，連煮條魚都可以搞到火災成禍，仲要出動保安人員用滅火筒救火，都算係節目嘅經典畫面。之後佢仲有機會再上節目，當時要整瀨尿蝦，結果佢就拎兩袋冰出嚟敷住佢當刺身，真係嚇死街坊。

佢條魚...（網上圖片）

講到地獄廚神，又點可以唔提當時仲相當清純兼未著皮褲的鄧紫棋G.E.M.呢。除咗賣相已經夠嘔心，當現場觀眾試食之後，仲即刻忍唔住要衝去廁所，成為一幕相當經典的畫面。而當梁漢文試食的時候，佢一路講嘢一講嘔返啲食物出嚟，雖然場面嘔心，但相當搞笑。

當時個樣好似順眼啲。（網上圖片）

+ 5 + 5 + 5

除咗一啲搞笑位，其實都有啲sweet位，就係當時應該係拍緊拖嘅方力申同Stephy同場演出，而小方更加好落加咁幫手，仲扮晒公正俾高分。

可能喺屋企都係咁。（網上圖片）

《美女廚房》經典相：