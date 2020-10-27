【錢國偉病逝】錢嘉樂願代亡友湊女　遺孀陳宛蔚：以為佢會好番

前無綫（TVB）監製錢國偉（Wilson）病逝，終年58歲。遺孀陳宛蔚在養和醫院門外接受傳媒訪問，指身後事會經商討後再公布安排，她說：「多謝咁多位關心，Wilson好Peaceful（安詳離世），亦都好叻，佢係我嘅Hero（英雄），好多朋友錫佢，真係多謝關心。」

問錢國偉的遺願，陳宛蔚說：「我哋一直覺得佢可以好番，所以我哋冇討論過任何嘢，努力治療。」談到兩歲女兒有否到醫院見父親最後一面，她說：「佢都見過嘅，我個女好乖。」

談到不少報道指錢國偉臨終前要靠打嗎啡止痛，陳宛蔚說：「我老公一粒止痛藥都冇食過，所以佢真係我嘅戰士嚟㗎，好感恩佢又冇乜痛，冇嗎啡，冇止痛藥，連必理痛都冇食過，佢都捱得到，所以佢好叻呀。」

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另外，錢國偉生前好友錢嘉樂亦有接受傳媒訪問，他說：「太太（陳宛蔚）呢兩年嚟都好攰喇，佢今日又要面對好多嘢，所以我哋做兄弟嘅講幾句……Ｗilson係一個非常有毅力嘅戰士，其實差唔多兩年前發現咗呢個病之後，見到佢太太一路都不離不棄，大家並肩作戰咗好耐，都好有毅力。但係呢幾日佢有啲唔舒服入咗嚟（醫院），呢幾日我哋班兄弟，譬如『獎門人』曾志偉先生喺國內，（陳）小春喺國內，阿Lo（林曉峰）、（謝）天華都喺國內做緊嘢，伊健亦都開緊戲，但係點都好，喺香港嘅朋友呢幾日都見到佢，呢個都係錢國偉嘅心願，好想見番啲朋友。」

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錢嘉樂又說，錢國偉生前愛熱鬧：「我都見到佢嘅人緣有幾好，呢兩日見到好多佢想見嘅朋友都有嚟探佢。（即係返番嚟香港？）返唔到嚟香港都有視像，志偉、小春、天華、阿Lo都不停同我聯絡，唯有派我做代表，呢兩日好多朋友都有嚟。」錢嘉樂又指自己永遠懷念這位兄弟：「好感恩就係見到佢太太嘅付出，Ｗilson雖然離開咗我哋，佢係喺好安詳嘅情況下離開我哋，呢個係我唯一感恩嘅，希望呢個兄弟喺另一個國度都有好開心嘅生活。」

錢嘉樂又指自己與一眾好友都願為亡友湊女：「佢哋兩夫婦都好正面面對呢個病，我唯一見到佢哋有個牽掛就係囡囡，但係放心啦，我哋呢班Uncle、Auntie一大班而家都係父母嚟㗎嘛，所以我哋都會幫Wilson一齊去照顧佢……佢好生性，雖然得兩歲，但好生性令Wilson都好放心、安心。」

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