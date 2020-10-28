盤點TVB男男人工呼吸　林保怡錫馬浚偉一幕成噁心經典

近日TVB熱播的劇集《木棘証人》，有一幕的戲份講到羅仲謙困在升降機內喘不過氣來，升降機中有張曦雯和韋家雄，而張曦雯表現非常緊張，直言自己不懂人工呼吸，最後韋家雄二話不說就直接幫羅仲謙做人工呼吸，在旁的張曦雯睇到「O哂嘴」，而觀眾看完也覺得這一幕很好笑。

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在TVB劇中男男做人工呼吸原來是常有的情節，為的是加強戲劇效果，多數觀眾看完也會會心微笑，在昨天（27日）TVB的YouTube Channel就剪輯了一條多年來TVB男星幫男星做人工呼吸的短片。影片長約3分半鐘，首先是1999年由馬浚偉與林保怡主演的劇集《非常保鑣》，劇情講述林保怡在吃榴槤糕，馬仔見到便喊停他，林保怡則耍無賴繼續吃，之後馬仔要下山拾回藥物，怎料跌倒，更令馬仔哮喘病發作，林保怡想要為馬仔做人工呼吸，頓時馬仔是想抗拒，因為覺得他口中的榴槤味很臭，可惜馬仔最後也是難逃人工呼吸一劫。

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另外一部則是2001年的《美麗人生》，劇情講述夏雨救了一名不慎趺在深坑的囚犯上來，他當時沒有了呼吸，夏雨不知如何是好，加上地方很偏僻，唯有頂硬上做人工呼吸，夏雨出名是好戲之人，劇中的他內心戲很多，表情變化是十分不願，但覺得救人要緊，深呼吸幾口氣就嘴下去了…

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2013年由歐陽震華和關詠荷主演的《情逆三世緣》，劇中一名太監跌進水缸浸親，所謂救人一命勝造七級浮屠，一個急救行為隨時可以救到一條人命，歐陽震華於劇中飾演包青天，他二話不說便幫這名浸親的太監做人工呼吸和心外壓，救完人之後，很多人包括關詠荷都不明白他這個行為，他解釋原來做人工呼吸和心外壓是為了阻止水流進呼吸導致窒息，吹氣進他口中是幫助恢復呼吸。