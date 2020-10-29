【天幕下的戀人】朗豪坊最恐怖都市傳說　15層大樓曾被指隨時冧

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，今晚（28/10）便開始重播鄭嘉穎和周勵淇（Niki）主演的《天幕下的戀人》（2006）。當年鄭嘉穎便憑角色「Alan／阿朗」人氣急升，後來更因此勇奪《萬千星輝頒獎典禮2006》的「最佳男主角」，榮登「視帝」寶座。《天幕下的戀人》故事圍繞購物商場內的人物關係，因此大部份場景在當時剛開幕的旺角大型商場「朗豪坊」拍攝，而關於朗豪坊的都市傳說，最多人談論的便是「危樓」傳聞。

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鄭嘉穎《天幕下的戀人》憑角色「Alan／阿朗」勇奪《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳男主角」。（VCG）

朗豪坊在2005年開幕初期，網絡上曾瘋傳一篇文章，直指朗豪坊的「結構和安全問題」，是「恐怖得大家無法想像」，原因是發展商資金不足，所以興建商場時偷工減料，更稱商場內只要「稍微多了一點人，就會出現嚴重負荷」，以及8樓直上12樓的電梯用力點是大廈的主力鋼筋：「如果這條電梯發生什麼嚴重事故，可能會導致大廈立刻倒塌。」所以有份參與興建的工人，都「很怕再到這個商場」。

「朗豪坊結構傳聞」流傳甚廣，不少網民曾信以為真。（電視畫面）

不過傳媒和網民好快便證實上述「潮文」純屬惡作劇、炒作，因為根據《建築物條例》，香港所有新建的建築物，均必須屋宇署嚴格審核圖則，屋宇署人員在建築工程進行期間亦會監察建築地盤，在發出入伙紙前也要對有關工程作最後檢查，倘若發現樓宇結構有問題，便不會批准發展商讓租戶入伙，並要求承建商和發展商即時維修，直至合格為止。

點擊下圖回顧2017年朗豪坊「炒扶手梯」人疊人意外情況：